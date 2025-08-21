A lo largo del año 2025, una gran parte de la población en Venezuela sigue recibiendo apoyo económico a través de transferencias en bolívares otorgadas por el programa conocido como Bonos de la Patria. Actualmente, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro continúa realizando estos pagos por medio del Sistema Patria. Durante la primera mitad de agosto, se han depositado distintas ayudas económicas correspondientes a varios conceptos, dirigidas a personas incluidas en listas específicas de beneficiarios. Entre estos subsidios está Beca Enseñanza Media.

Desde este miércoles 20 de agosto de 2025, el Sistema Patria inició la entrega del bono denominado “Beca Enseñanza Media”, correspondiente al presente mes. Este beneficio está destinado a los estudiantes de educación media registrados en la plataforma gubernamental.

La cuenta de Telegram del Canal Patria Digital fue la encargada de dar a conocer esta información, detallando que el monto asignado a los estudiantes será de 472,50 bolívares. El pago se realizará de manera progresiva y, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), equivale a aproximadamente 3,38 dólares.

“Plataforma Patria comienza la entrega del Bono Beca Enseñanza Media (agosto 2025), enviado por el presidente Nicolás Maduro para los estudiantes del sistema público de educación”, indicó el mensaje oficial.

Este beneficio económico experimentó un aumento del 16,66 % respecto al valor entregado en julio de 2025, mes en el que el bono fue fijado en 405 bolívares.

Los subsidios en Venezuela ayudan a aliviar de alguna manera u otra la crisis económica que atraviesa dicho país. | Foto: EFE

¿Cuál es el otro bono que se entrega en las próximas horas?

Se trata del subsidio denominado “Corresponsabilidad y Formación”, asignado a empleados de empresas estratégicas del Estado. En agosto de 2025 el monto fue fijado en 15.000 bolívares, equivalente a 112,35 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) al 13 de agosto. Este pago representó un aumento del 2,4 % frente al depósito de julio, cuando el beneficio fue de 14.640 bolívares (109,65 dólares), según recoge la plataforma.

El subsidio está dirigido únicamente a empleados de instituciones públicas registradas en el Sistema Patria. Para recibirlo, los beneficiarios deben pertenecer a la nómina de empresas estatales estratégicas, estar inscritos en la plataforma y cumplir con las asignaciones de sus cargos, que son supervisados de forma regular.

Cómo cobrar un bono

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Recomendaciones para no ser estafado al momento de cobrar un bono

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.