El 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro inició un nuevo mandato presidencial en Venezuela, y bajo su gestión, millones de ciudadanos hoy continúan beneficiándose a través del otorgamiento de prestaciones económicas puntuales. Al respecto, te contamos que según fuentes oficiales, y hacia el mes de noviembre, los denominados “Abuelos de la Patria” recibirán el pago de bonos por los cuales deben ingresar a sistema con clave que muchas veces terminan olvidándola, y deben recuperarla siguiendo pasos específicos.

SI ERES JUBILADO Y PERTENECES A “ABUELOS DE LA PATRIA” EN VENEZUELA, RECUPERA CLAVE SIGUIENDO ESTOS PASOS ESPECÍFICOS

Corría el mes de marzo de 2024 cuando el Gobierno Bolivariano a cargo de Nicolás Maduro, anunciaba la implementación de programa social denominado como la “Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria" a partir de la cual miles son los adultos mayores que acceden a la cobranza de diversos bonos.

A través de Plataforma Patria, las personas de la tercera edad que figuran afiliadas a dicho esquema, tienen la chance de retirar montos efectivos correspondientes a aquellas prestaciones económicas cuyas intención radica en aliviaros de manera económica, y siempre y cuando se encuentren debidamente registrados.

Con respecto a esto último, resulta fundamental que los beneficiarios pertenecientes a la “Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria”, consideren el siguiente paso a paso por si olvidaron su clave para ingresar a página web habilitada con el propósito de permitir el retiro efectivo de bonos mediante el veMonedero:

Accede a Plataforma Patria, y selecciona la opción “Iniciar sesión” .

. Para recuperar acceso, y en la misma pantalla, procede a darle clic en “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar acceso” .

. Completa datos como número de cédula de identidad sin puntos ni guiones solicitados, y además código de seguridad .

. Acto seguido, recibirás un código puntual en teléfono o correo electrónico registrado .

. Finalmente podrás crear una nueva clave para ingresar a Plataforma Patria, y retirar los montos que requieras correspondientes a bonos de Gobierno.

A propósito de prestaciones económicas dirigidas a adultos mayores venezolanos, te contamos que los afiliados a la “Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria“ reciben de manera mensual una serie de bonos cuya entrega se produce mediante carné, y logra hacerse efectiva a través de aplicativo donde además puedes consultar saldo.

ESTE BONO ES OTORGADO POR GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO A ADULTOS MAYORES VENEZOLANOS

Transcurre el tiempo sobre territorio venezolano, y el Gobierno Bolivariano a cargo de líder chavista, promueve aún esos programas sociales mediante los cuales busca favorecer a población en estado de vulnerabilidad sobre todo, asignándoles montos como el dirigido a adultos mayores que forman parte de la denominada “Gran Misión En Amor Mayor“.

Este bono es cobrado por personas de la tercera edad desde el año 2011 cuando fuera creado mediante Decreto N° 8.694, y a partir de entonces beneficia directamente a quienes no perciben pensión por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Desde el lunes 3 de noviembre, según lo precisan las redes sociales del Carnet de la Patria, por ejemplo, los adultos mayores afiliados a 100% Amor Mayor, ya pueden realizar retiro de los 130 bolívares otorgados por parte de Gobierno Bolivariano, y mediante una plataforma que hoy también te permite acceder al aplicativo veMonedero listo para consulta de saldo, entre otras operaciones habilitadas.

A propósito de dicha entrega monetaria, te contamos que una vez realizado el depósito por parte de autoridades gubernamentales, todas las personas de la tercera edad favorecidas deberían estar recibiendo vía mensaje de texto, y a través del número corto 3532 o 67373, una notificación que mensualmente confirma abono en cuenta creada.

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA ACCEDER AL RETIRO DE BONOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA

Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

utilizando tu número de cédula y contraseña. Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

Hasta el 7 de noviembre, los pensionados del IVSS que precisamente no perciben subvención por parte de dicha entidad, recibieron el monto específico correspondiente a la denominada "Gran Misión en Amor Mayor".