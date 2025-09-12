El apoyo monetario otorgado por parte del Gobierno Bolivariano, hoy figura destinado a beneficiar a diversos grupos poblacionales, siendo las mujeres venezolanas aquellas que mensualmente reciben estipendio como reconocimiento a labor puntual realizada. Al respecto, resulta importante destacar que para llegar a cobrar más de 1.000 bolívares, las personas favorecidas mediante dicho otorgamiento de bono, actualmente deben figurar registradas en plataforma oficial, y asimismo haber cumplido con ciertos requisitos básicos.

ESTOS REQUISITOS DEBES CUMPLIR PARA OBTENER ESTIPENDIO DE MÁS DE 1.OOO BOLÍVARES SIENDO MUJER VENEZOLANA

Llega un nuevo periodo de importantes fechas para el pueblo venezolano en estado de vulnerabilidad prioritariamente, siendo las mujeres que cumplen con labor fundamental aquellas que gracias a entrega de Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria, cobran desde el 10 de setiembre 2025 un monto fundamental para sus vidas.

En ese sentido, hoy resulta importante destacar el trabajo que realizan las denominadas “Promotoras Parto Humanizado” encargadas de acompañar a las gestantes durante el embarazo y postparto, y por ello estar recibiendo de manera mensual más de 1.000 Bs. siempre y cuando terminen cumpliendo con la acreditación de ciertas condiciones.

El Plan Parto Humanizado que ya lleva varios años implementado por Nicolás Maduro, hoy incluye también la realización de pago de estipendio mensual en favor de miles de mujeres venezolanas.

Tras la confirmación de pago a cargo de plataformas asociadas al Sistema Patria, te revelamos los detalles entorno a los siguientes requisitos que deben cumplir las mujeres venezolanas si quieren acceder a cobro de estipendio otorgado mensualmente:

Estar gestando, y haberlo registrado en la Plataforma Patria .

. Realizar inscripción formal en sitio web oficial .

. Asistir a talleres y actividades educativas del plan social .

. Contactarte con promotoras o acudir a centros de salud pública.

Si cumples con estas condiciones básicas, el Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria te hará efectivo el depósito que hoy supera los 1.000 Bs., y desde el 10 de setiembre pueden ser cobrados haciendo uso del veMonedero.

¿CUÁNTO COBRAN LAS “PROMOTORAS PARTO HUMANIZADO” EN SETIEMBRE 2025, SEGÚN EL SISTEMA PATRIA?

Miles son las mujeres venezolanas que integran el “Plan Parto Humanizado” a nivel nacional, y desde el 10 de setiembre pueden beneficiarse cobrando monto que supera la cantidad de bolívares detallada líneas arriba, tal y como lo precisan las redes sociales asociadas al Carné de la Patria, por ejemplo.

Al respecto, te contamos que como promotora debidamente inscrita en el sistema habilitado por gobierno de Nicolás Maduro, tienes actualmente la chance de retirar la cifra exacta de 1.110 Bs., y tras recibir notificación vía mensaje de texto solo haciendo uso de plataforma digital.

ESTOS 5 PASOS PUEDES SEGUIR PARA COBRAR EL ESTIPENDIO VENEZOLANO DE “PROMOTORAS PARTO HUMANIZADO”