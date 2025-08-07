Los beneficiarios del Sistema Patria en Venezuela se mantienen atentos a las notificaciones que se anuncian durante el mes de agosto. Aunque el cronograma de pagos no ha sido confirmado oficialmente, la plataforma se prepara para distribuir una serie de beneficios que, según la dinámica de meses anteriores, están destinados a diversos sectores de la población, con especial énfasis en aquellos en situación de vulnerabilidad.

Estos apoyos económicos forman parte de un esquema recurrente que el Gobierno implementa para ofrecer protección social a la ciudadanía. Las ayudas se distribuyen a lo largo del mes, y muchos usuarios ya están pendientes de las fechas de desembolso para verificar si han sido seleccionados. A continuación, te contamos cuáles son estos subsidios.

¿CUÁLES SON LOS BONOS DE AGOSTO DIRIGIDOS A GRUPOS ESPECÍFICOS?

Durante este mes, se anticipa la entrega de varios beneficios destinados a sectores particulares de la sociedad. Entre estos se encuentran:

Bono de Guerra Económica: dirigido tanto a los trabajadores del sector público (activos y jubilados), como a los pensionados del IVSS y de la Misión Amor Mayor.

Bono Parto Humanizado y el Bono Lactancia Materna, orientados a apoyar a las madres durante la gestación y el cuidado de sus hijos.

Bono José Gregorio Hernández, pensado para personas con algún tipo de discapacidad.

Bono de Corresponsabilidad y Formación, dirigido a trabajadores de determinadas instituciones públicas.

Bonos para el núcleo familiar, como Hogares de la Patria, Economía Familiar y el de Escolaridad.

Bonos especiales mensuales, que se otorgan de forma sorpresiva, sin una fecha fija, y suelen ser los últimos en ser entregados cada mes.

Bono de Guerra Económica.

¿CUÁNDO SE PAGAN HABITUALMENTE ESTOS SUBSIDIOS?

Si bien las fechas pueden variar, la entrega de los bonos sigue una secuencia similar cada mes. En los primeros diez días se suelen depositar los bonos relacionados con la Guerra Económica. Por otro lado, los beneficios de carácter social, como Parto Humanizado o Hogares de la Patria, se distribuyen generalmente entre la segunda y tercera semana del mes, según explica la plataforma Meridiano.

La entrega de los bonos sigue una secuencia similar cada mes.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos: