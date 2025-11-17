El régimen de Nicolás Maduro, a través del Sistema Patria, anunció una buena noticia para miles de jubilados de la administración pública: la activación del Ingreso de Guerra Económica junto al Ingreso de Fin de año, correspondiente a noviembre 2025. No obstante, pese al monto establecido, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) comunicó que la canasta básica familiar mostró un ligero aumento en los últimos meses, lo que permite a las personas cubrir solo el 10,68 % de los productos que conforman la canasta alimentaria. Aún así, las autoridades locales han instado a la población a seguir las indicaciones para el respectivo cobro y evitar posibles fraudes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL BONO GUERRA EN VENEZUELA?

A través de la plataforma oficial de Bonos Protectores Social Al Pueblo se conoció que el Sistema Patria activará el Ingreso por Guerra Económica para los jubilados de la administración pública que no reciban el cestaticket. En esta oportunidad, los beneficiarios recibirán un llamativo beneficio de 26.208 bolívares aproximadamente indexados, equivalente a 112 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Asimismo, se estima que se efectuará el pago del bono “Fin de Año” o Ingreso de “Fin de Año” contra la Guerra Económica, cuyo monto bordea los 3.510 bolívares. De esta manera, lo usuarios que acceden a este beneficio son notificados a través de un mensaje de texto y mediante la aplicación veMonedero.

🚨 #ATENCIÓN: El #SistemaPatria estará distribuyendo el #IngresoContraLaGuerraEconómica más el #IngresoDeFinDeAñoContraLaGuerraEconómica (noviembre 2025) para los trabajadores activos y jubilados públicos y por último los pensionados de la patria.@BonosSocial #16Nov pic.twitter.com/lI1BFFDynw — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) November 16, 2025

Eso no es todo, según el Canal Patria Digital, se conoció que este viernes 14 de diciembre se activó uno de los beneficios más esperados por los trabajadores del sector público: el Ingreso de Guerra Económica junto a Ingreso de Fin de Año, correspondiente a noviembre 2025. En esta oportunidad, este grupo recibirá, mediante el Sistema Patria, un monto de 28.080 bolívares, equivalente a US$ 119,55, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Así, los empleados de la administración pública obtendrán la Bonificación de Fin de Año por un monto de 4.680 bolívares o US$ 19,93, conforme el tipo de cambio del BCV.

PASOS PARA COBRAR LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA

Iniciar sesión en la página web del Sistema Patria.

Hacer clic en el monedero y después seleccionar en la opción “retiro de fondos”.

El usuario debe dirigirse al monedero de origen, elegir el monto y el destino de los fondos.

Hacer clic en el botón de “continuar” y luego seleccionar “aceptar”.

