Con motivo del Día del Trabajo 2025, Nicolás Maduro dio a conocer que crearía subsidio dirigido a los hogares trabajadores venezolanos, y hasta aumentaría los montos de pago de otras prestaciones económicas. Al respecto, y entorno a ello, hoy continúa llamando la atención el otorgamiento de dinero correspondiente a ese Bono Único Familiar que desde el Gobierno Bolivariano, busca beneficiar a población particular hasta esta fecha máxima, y correspondiente al último mes del año.

LA FECHA MÁXIMA DE PAGO DEL BONO ÚNICO FAMILIAR EN DICIEMBRE 2025

Junio ha representado el mes de inicio de pagos del hoy denominado Bono Único Familiar que fuera creado por Nicolás Maduro agrupando los conceptos de varios programas sociales, y durante rango de fechas puntuales de diciembre 2025, continúa beneficiando a las familias trabajadoras venezolanas.

La grata noticia recibida por cada ciudadano favorecido con los más importantes subsidios que asigna el Gobierno Bolivariano, consiste en el anuncio referente a otorgamiento de dicha prestación económica indexada que busca aliviar carga económica de 6 millones de hogares mediante una sétima entrega ascendente a los 3 mil 705 Bs. confirmados.

El Bono Único Familiar pretende aliviar carga económica de millones de familias venezolanas, y del 2 al 10 de diciembre gracias a Gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro.

De acuerdo a la información compartida a través de redes sociales oficiales como la del Carnet de la Patria, esta nueva prestación económica brindada hoy del 2 al 10 de diciembre, y concedida mensualmente desde junio 2025, termina agrupando así a los siguientes programas de protección social:

Hogares de la Patria

Parto Humanizado

Lactancia Materna

José Gregorio Hernández

100% Escolaridad

De esta forma, dicho otorgamiento pasa a convertirse en una prestación económica indexada que reúne también a otros apoyos de similares características, y desde el VeMonedero puedes pasar a cobrar durante los primeros días de cada periodo mensual.

«Venezuela vive la Navidad: trabajo, rumba, alegría y felicidad. ¡Que reine la paz! ¡Viva nuestra Patria victoriosa!», es el mensaje que debes estar recibiendo hasta el 10 de diciembre, y mediante dispositivo móvil proveniente del 3532 como número telefónico, si te toca acceder a este último Bono Único Familiar del 2025, y a través del cual Nicolás Maduro busca refundar y hacer más eficaz el sistema de subsidios otorgados desde hace más de una década.

CADA UNO DE LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA ACCEDER AL COBRO DEL BONO ÚNICO FAMILIAR VÍA PLATAFORMA PATRIA

Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

utilizando tu número de cédula y contraseña. Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

EL MONTO ACTUALIZADO Y ABONADO A BENEFICIARIOS DEL BONO “CUADRANTES DE PAZ”

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el duodécimo mes del año, goza del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como la dirigida a los “Cuadrantes de Paz” de manera periódica y escalonada.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el siguiente otorgamiento del mencionado bono, corresponde al mes de noviembre 2025, y continuará pagándose hasta la primera semana de diciembre contando con monto actualizado cuyo incremento asciende al 9% en comparación a lo otorgado en octubre.

El pago dirigido a los “Cuadrantes de Paz” que figuran representados por grupo específico de trabajadores del Estado venezolano, y realizado desde el viernes 28, hoy llega a los 18 mil bolívares que según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), bordea los $80 al tipo de cambio vigente.

A propósito de la entrega de dicha asignación económica programada para el mes de noviembre 2025, resulta importante destacar la relevancia que tiene el veMonedero como aplicativo creado con fines de retiro de prestaciones económicas acumuladas, y los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte de Sistema Patria a cada dispositivo móvil de la persona favorecida, con la finalidad de notificarla y así confirmarle los detalles entorno a depósito realizado hacia cuentas activas.