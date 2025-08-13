La movilidad de millones de personas hoy es legalizada mediante el otorgamiento de licencia de conducir que también puede servirte para manejar en el extranjero. Es así como dicho documento emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) de Venezuela, actualmente requiere de una certificación que mediante la apostilla electrónica, le brinda al solicitante la posibilidad de homologarlo llevando a cabo trámite puntual.

Han transcurrido 5 años desde que dicho territorio sudamericano gobernado por Nicolás Maduro, fuera registrado como una de las 18 naciones que posee el componente de registro más avanzado a nivel mundial con la finalidad de validar brevete, y legitimarlo ante administraciones de otras latitudes.

Tras la unión de fuerzas entre el INTT y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE), finalmente en 2020 vio la luz lo que hoy se conoce como la Certificación de Datos para Efectos Consulares con Apostilla Electrónica a partir de la cual tu licencia de conducir venezolana puede obtener legalidad en 116 países firmantes del Convenio de la Haya.

En ese sentido, resulta importante compartirte los siguientes 8 pasos que te permitirán realizar la solicitud de registro para la legalización de tu brevete como ciudadano venezolano, y sin necesidad de movilizarte hacia agencias gubernamentales:

1- Regístrate en el Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica del MPPRE.

2- Ingresa a la plataforma oficial del INTT, y luego selecciona la opción “PLANILLA ÚNICA DE TRÁMITE”.

3- Coloca usuario y contraseña obtenidos y solicitados previamente.

4- Selecciona directamente en el Menú, la opción “SERVICIOS AUTOMATIZADOS / CARTA CONSULAR”.

5- Automáticamente, el sistema procederá a verificar que te encuentres registrado en el Sistema de Legalización y Apostilla.

6- Una vez validado, debes seleccionar el Grado de Licencia que deseas certificar, y asimismo el país de destino.

7- Cancela en línea el monto indicado, y mediante el medio autorizado de tu preferencia.

8- Una vez que hayas pagado el trámite, en 10 días recibirás un correo por parte del MPPRE enviándote el archivo PDF con “Certificación de Datos para Efectos Consulares con Apostilla Electrónica”.

A propósito del componente de registro que valida este trámite a nivel nacional, y 100% online, te contamos que hoy Venezuela se mantiene a la vanguardia en materia de Gobierno Electrónico, ofreciéndole a la ciudadanía un sistema automatizado para admitir la certificación de licencia de conducir, y validarla internacionalmente entorno a documentación pública subyacente.