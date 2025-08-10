En Venezuela, el abastecimiento de gasolina subsidiada está sujeto a un esquema que limita el consumo mensual y establece un orden de suministro según el número de placa. Este beneficio, que ofrece un importante descuento en el precio del combustible, requiere cumplir con un proceso de recarga previo para poder activarlo.

Miles de conductores realizan esta operación cada mes para garantizar que puedan surtir sin inconvenientes en las estaciones de servicio habilitadas. A continuación, te contamos cómo realizar la recarga.

¿CÓMO RECARGAR LA GASOLINA SUBSIDIADA HOY EN VENEZUELA?

Existen dos métodos habilitados: ingresar al Sistema Patria y pagar con el saldo disponible en el monedero, o transferir fondos desde una cuenta bancaria local para luego activar el servicio en línea.

En ambos casos, el monto se descuenta directamente del cupo mensual asignado al usuario, que es de 120 litros para vehículos y 60 litros para motos.

¿QUÉ PASOS SEGUIR PARA PAGAR A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?

Una vez que tengas saldo en tu Monedero Patria, debes ingresar a la plataforma www.patria.org.ve. Una vez dentro, se debe ir a la sección “Inicio”, seleccionar “Protección Social” y luego “Gasolina Premium”.

El sistema solicitará la confirmación del pago, que será descontado automáticamente del saldo disponible en el monedero.

¿CÓMO TRANSFERIR FONDOS DESDE UN BANCO HACIA EL MONEDERO PATRIA?

Si el usuario no tiene saldo, puede recargarlo enviando dinero desde una cuenta en cualquiera de los 22 bancos autorizados. Para ello, se debe registrar en el banco emisor la cuenta del Banco Central de Venezuela a nombre de “Recarga Plataforma Patria” (RIF G-20012611-6, número 0001-0001-32-0004101459).

Una vez hecha la transferencia, el dinero se acredita casi de inmediato, aunque el tiempo puede variar según el canal utilizado por la entidad bancaria.

¿QUÉ BANCOS PERMITEN HACER RECARGAS AL SISTEMA?

En total, 22 bancos venezolanos están autorizados para enviar dinero al Monedero Patria. Entre ellos se encuentran las siguientes:

0102 | Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal

0104 | Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal

0105 | Mercantil, C.A. Banco Universal

0108 | Banco Provincial, S.A. Banco Universal

0114 | Banco del Caribe, C.A. Banco universal

0115 | Banco Exterior, C.A, Banco Universal

0128 | Banco Caroní, C.A, Banco Universal

0134 | Banesco, Banco Universal, C.A.

0137 | Banco Sofitasa Banco Universal, C. A.

0138 | Banco Plaza, C.A., Banco Universal

0151 | BFC Banco Fondo Común C.A., Banco Universal

0156 | 100% Banco, Banco Universal, C.A.

0157 | Banco del Sur, Banco Universal, C.A.

0163 | Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal

0168 | Bancrecer S.A., Banco Microfinanciero

0169 | Mi Banco, Banco Microfinanciero, C.A.

0171 | Banco Activo C.A., Banco Universal

0172 | Bancamiga, Banco Universal C.A.

0174 | Banplus, Banco Universal

0175 | Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal C.A.

0177 | Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banco Universal

0191 | Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal

La mayoría de estos permite registrar la cuenta oficial del sistema y realizar transferencias de manera habitual, según informa la plataforma El Estímulo.

¿CÓMO SABER CUÁNTO CUPO DE GASOLINA TE QUEDA?

El saldo restante se puede consultar enviando un mensaje de texto al número 3777 con la palabra “SALDO” o “GASOLINA”. El sistema responde de forma automática con el detalle de los litros disponibles dentro del cupo mensual correspondiente.