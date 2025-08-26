En medio de la tensión política internacional, Estados Unidos desplegó buques en el mar Caribe con 15 000 efectivos, entre ellos 4 000 marines, lo que avivó los temores sobre una posible operación militar. Mientras que los gobiernos de México, Colombia y Brasil expresaron su preocupación por la tensa situación, Paraguay tomó una postura más drástica al declarar como enemigos a Nicolás Maduro y a las organizaciones vinculadas a su régimen. En ese contexto, ciudadanos en la frontera de Colombia y Venezuela alertaron sobre la presencia de un cartel anunciando recompensa por la captura del dictador venezolano. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA MILLONARIA RECOMPENSA POR NICOLÁS MADURO?

El pasado 23 de agosto, cientos de transeúntes y conductores de la zona que une Cúcuta y San Antonio del Táchira se vieron sorprendidos por la presencia de un enorme cartel que indicaba la jugosa recompensa por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello colocado en Villa del Rosario, ubicado en la frontera de Colombia y Venezuela. En este cartel se precisaba que el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por datos que permitieran capturar a Maduro y 25 millones por Cabello.

🇨🇴🇻🇪 | Frontera entre Colombia y Venezuela.pic.twitter.com/QFCJPUZ9tg — UHN Plus (@UHN_Plus) August 23, 2025

Y es que, las fotografías compartidas en redes sociales exhibían el cartel con los rostros de ambos dirigentes venezolanos, señalados por el gobierno estadounidense por presuntos vínculos con narcotráfico, conspiración y terrorismo internacionales. Eso no es todo, en la valla se mostraba un correo electrónico con el objetivo de que los informantes revelen datos sobre estos cuestionados personajes. Por su parte, José Guillermo Ruiz, secretario de Gobierno de Villa del Rosario, indicó que este anuncio no tuvo autorización municipal, por lo que fue retirado.

“Nos pusimos en contacto con el subsecretario de control urbano, quien confirmó que no existía permiso y solicitó desmontar la publicidad”, dijo Ruiz, quien también argumentó que violaba los requisitos legales establecidos por la administración local. Como se sabe, el suceso se enmarca en el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) de Estados Unidos, iniciativa destinada a respaldar las investigaciones de sus agencias federales y a desarticular organizaciones criminales de alcance transnacional.