En agosto de 2025, el Gobierno de Venezuela mantiene activa la entrega del Bono Contra la Guerra Económica a través del Sistema Patria, una ayuda económica que sigue siendo un respiro para muchos en medio del complejo escenario económico del país. Aunque el depósito se realiza en bolívares, el monto está indexado al dólar estadounidense, tomando como referencia la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), lo que busca preservar su valor ante la constante variación cambiaria.

Uno de los inconvenientes más frecuentes al momento de recibir los bonos del Sistema Patria está relacionado con la falta de actualización de los datos en la plataforma. Esta omisión puede generar retrasos o incluso impedir el acceso a los subsidios. Para evitar este tipo de problemas y asegurarte de que los beneficios del Gobierno te lleguen sin contratiempos, te compartimos algunas recomendaciones clave que debes tener en cuenta:

Verifica la coincidencia entre Patria y tu banco: Registra el mismo número de teléfono en el Sistema Patria y en la entidad bancaria asociada. Esta coincidencia facilita la validación de datos y el procesamiento de pagos.

Mantén tus datos actualizados: Revisa y actualiza con frecuencia la información de tu perfil en el Sistema Patria, incluyendo datos personales, laborales y del núcleo familiar. Esto asegura que el sistema te tenga en cuenta en cada nuevo ciclo de asignación.

Quiénes son los beneficiarios del Bono Guerra Económica

El bono está dirigido a tres grupos principales: empleados activos del sector público que perciben Cestaticket, jubilados que ya no reciben este beneficio alimentario y pensionados registrados en el IVSS. Cada uno de ellos recibe un monto diferente, ajustado según la referencia cambiaria oficial del BCV.

En qué fecha se pagará el Bono Contra la Guerra Económica

Bono de Guerra para trabajadores públicos: viernes 15 de agosto

Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto

Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.

Para agosto de 2025, los tres grupos beneficiarios del Bono Contra la Guerra Económica recibirán un nuevo monto ajustado, en línea con el sistema de indexación vigente en Venezuela. Esta actualización fue anunciada con antelación por el presidente Nicolás Maduro y ya se encuentra en plena ejecución. Los montos establecidos son los siguientes:

Trabajadores del sector público: 120 dólares indexados

Jubilados: 112 dólares indexados

Pensionados: 50 dólares indexados

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.