El régimen de Nicolás Maduro continúa otorgando diversos beneficios sociales en Venezuela. En esta oportunidad, ya casi a mitad de octubre 2025, muchos venezolanos se mantienen a la expectativa por conocer la fecha de activación del Bono de Corresponsabilidad y Formación. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles del subsidio.

Esta es la razón por la que hasta hoy NO puedes cobrar el Bono de Corresponsabilidad y Formación de octubre 2025

Desde este lunes 13 de octubre de 2025, el Gobierno venezolano comenzó a distribuir el bono “Corresponsabilidad y Formación” correspondiente al mes en curso, por medio de la Plataforma Patria.

Según un anuncio publicado en el Canal Patria Digital, el monto asignado asciende a Bs. 21.480, lo que equivale a aproximadamente 110,01 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este bono está destinado específicamente a quienes laboran en empresas estatales estratégicas que integran la nómina especial del Estado, según detallaron los canales oficiales.

Además, se aclaró que el monto puede variar dependiendo del ente público en el que cada trabajador presta servicios y cumple funciones.

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.