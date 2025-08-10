La coyuntura sanitaria definitivamente modificó parte de nuestras costumbres, y actualmente continúa influyendo en la dinámica cotidiana de millones de personas, siendo el ámbito laboral uno de los cuales ha experimentado cambios basados en la virtualidad. Hoy el teletrabajo como modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), viene llamando la atención desde tierras venezolanas, y es que según institución especializada en ofrecer estudios online, gran porcentaje de jóvenes actualmente se alinea o prefiere trabajar de manera remota debido a aspectos puntuales ligados a la flexibilidad.

A nivel global, el también llamado “home office” empezó a ser utilizado de manera más integral y compacta por diversas instituciones y/o empresas, debido a la propagación de un virus que hoy parece controlada, pero originó que dicha modalidad especial de prestación de servicios, pueda adaptarse a espacios donde las redes sociales también ganan terreno e impactan visualmente.

En ese sentido, y proveniente de Venezuela, información referente a la preferencia de los trabajadores por laborar en casa o fuera de las tradicionales oficinas, llama la atención luego de que Marysabel Suárez como licenciada en Educación y directora del Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica Andrés Bello, brindara alcances al respecto dialogando con Román Losinski de Unión Radio.

“El teletrabajo es un fenómeno que la pandemia le dio esa entrada, consolidó un fenómeno que venía desde hace mucho tiempo, desde los años 70 con el avance de las informáticas y las telecomunicaciones”, empieza manifestando la educadora, para luego remarcar que “hoy día se puede decir que un 80% de los jóvenes buscan teletrabajo, esta oferta les permite autogestión, comodidad y un manejo inteligente de sus actividades”.

Los trabajadores venezolanos encuentran tanto flexibilidad como facilidades en cuanto a tiempos se refiere, si terminan inclinándose por aceptar propuestas donde el “home office” refuerza el control de horarios, y hasta puede otorgar autonomía para desarrollar incluso otras actividades.

Si bien precisamente encontrar empleo que solo ofrezca esa modalidad, no resulta nada sencillo, las opciones brindadas mediante “modalidades híbridas y 100% remotas que crean escenarios favorables dentro del ámbito laboral”, son altamente valoradas, y satisfacen la demanda de la juventud hoy asociada al manejo de redes sociales, entre otras tecnologías.

ESTO REVELA UN ESTUDIO ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES RESULTA PERJUDICIAL HACER USO DE REDES SOCIALES MIENTRAS REALIZAS TELETRABAJO

Exactamente el 8 de diciembre de 2023, un estudio convertido en artículo de investigación llevado a cabo por Julia Brailovskaia y su equipo del Centro de Tratamiento e Investigación de Salud Mental de la Universidad Ruhr de Bochum, Alemania, junto al Centro Alemán de Salud Mental, fue publicado en Taylor & Francis Online, destacando los pormenores acerca de la intervención experimental realizada acerca del teletrabajo a un total de 166 personas.

Los resultados determinaron el real impacto que transmite el excesivo uso de las diversas plataformas existentes como Facebook e Instagram, entre otros, mientras estás en teletrabajo, pues “sospechamos que las personas tienden a utilizarlas para generar emociones positivas que les faltan en su vida laboral cotidiana”, considera la especialista en salud mental.

De manera muy puntual, el estudio de intervención experimental realizado por expertos de la Universidad Ruhr de Bochum, consistía en dividir a la cantidad de personas mencionadas en dos grupos, y de manera aleatoria completando previamente varios cuestionarios en línea.

“Un grupo no cambió sus hábitos en las redes sociales. El otro grupo redujo el tiempo dedicado a las redes sociales en 30 minutos diarios durante siete días”, dando como resultado la reducción significativa de la experiencia de “sobrecarga laboral, síntomas de estrés, miedo a perderse algo y su uso adictivo e intensivo”.

En líneas generales, el experimento social llevado a cabo en Alemania acerca de la correlación entre el consumo de plataformas digitales y home office, determinó mejoras notables en el desempeño laboral de las casi 200 personas analizadas y encuestadas también, haciendo hincapié en la salud mental como estado de bienestar que genera productividad laboral, concentración en las tareas encomendadas, y pese a la distancia, mejores relaciones interpersonales.