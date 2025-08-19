Como todos los meses, el régimen que preside Nicolás Maduro otorga a los sectores de pobreza extrema y más vulnerables de la población en Venezuela una variedad de bonos. De hecho, este beneficio social representa una gran oportunidad para los ciudadanos, ya que con el dinero pueden cubrir ciertos pagos imprevistos a causa de la recesión que está atravesando su economía en los últimos años. Sin embargo, en los últimos días, una parte de la población ha manifestado tener inconvenientes en el Sistema Patria para cobrar los estipendios, lo que ha llevado a que se genere dudas respecto a estas fallas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE HAN REPORTADO RETRASOS EN LOS BONOS MEDIANTE EL SISTEMA PATRIA?

En medio de la distribución de diversos bonos que otorga el gobierno de Nicolás Maduro a la población venezolana, una parte de ellos han reportado, a través de las redes sociales, fallas en la Plataforma Patria. Incluso, según los usuarios, estas deficiencias se presentaron desde el pasado 14 de agosto cuando se activó el Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica, asegurando que no han podido acceder a la plataforma ni por su página web ni por el aplicativo. Así, para solucionar estos posibles problemas, se recomienda:

Actualizar los datos personales : Accede a tu perfil en el Sistema Patria y verifica que toda la información esté correcta y vigente.

: Accede a tu perfil en el Sistema Patria y verifica que toda la información esté correcta y vigente. Asegurar la coincidencia de información : El número de teléfono y la cuenta bancaria registrados en el Sistema Patria deben coincidir con los datos proporcionados al banco.

: El número de teléfono y la cuenta bancaria registrados en el Sistema Patria deben coincidir con los datos proporcionados al banco. Evitar el uso de VPN: Desactiva cualquier servicio de VPN al ingresar a la plataforma para prevenir bloqueos o restricciones de acceso.

Procedimiento para cobrar los bonos en el Sistema Patria