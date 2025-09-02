Muchos venezolanos se mantienen a la expectativa ante el inicio de la entrega del Bono Único Familiar correspondiente al mes de septiembre de 2025 en Venezuela. Este respaldo económico mensual forma parte de los programas de asistencia social implementados por el Gobierno nacional a través del Sistema Patria. A continuación, te compartimos información clave que debes conocer sobre este beneficio.

A comienzos de septiembre se efectuará la transferencia del Bono Único Familiar a través del monedero del Sistema Patria. Este apoyo económico está dirigido a los beneficiarios de distintos programas sociales, tales como Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Junto con este bono, se entregará también un monto adicional como parte de las acciones complementarias de protección social.

Durante el mes de agosto, los beneficiarios del Sistema Patria recibieron asignaciones que variaron entre 1.890 bolívares, 630 bolívares y 1.260 bolívares, según el programa al que estuvieran adscritos. Sin embargo, de cara a septiembre, se proyecta un incremento notable en estos montos. Las nuevas cifras se estiman en 2.160 bolívares, 720 bolívares y 1.460 bolívares, reflejando un ajuste positivo en el marco de las políticas de fortalecimiento del ingreso familiar.

¿Cómo confirmar que recibirás el Bono Único Familia?

Quienes resulten beneficiados serán informados mediante un mensaje de texto proveniente de los números cortos 3532 o 67373. Asimismo, tendrán la posibilidad de confirmar la recepción del bono accediendo a la app veMonedero desde sus teléfonos móviles, donde podrán consultar el monto acreditado y el detalle de la operación.

Quienes resulten beneficiados serán informados mediante un mensaje de texto proveniente de los números cortos 3532 o 67373. | Foto: EFE

¿Cuándo se entrega el Bono Único Familiar?

Según el comportamiento registrado en entregas anteriores, se prevé que el pago del Bono Único Familiar se lleve a cabo entre el miércoles 3 y el viernes 5 de septiembre. Esta proyección se basa en el patrón habitual de acreditaciones observado en meses recientes, lo que permite anticipar una ventana aproximada para la asignación de este beneficio.

¿Por qué no puedo cobrar un bono?

En caso de que se presenten demoras en la recepción del bono, una de las causas más comunes suele ser la falta de actualización de los datos personales. Por ello, se recomienda mantener al día la información registrada en la plataforma para evitar inconvenientes. Además, sigue estos consejos:

-Verifica que tu número de celular esté registrado exclusivamente a tu nombre en la plataforma.

-Usa el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en la entidad bancaria vinculada.

-Evita realizar transferencias a terceros que no formen parte de tu núcleo familiar.

-Mantén tus datos personales actualizados de manera constante en el Sistema Patria.