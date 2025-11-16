El interés por estudiar profesiones vinculadas al campo está creciendo en Venezuela, donde dos carreras del sector agropecuario se han posicionado entre las que reciben más postulantes en las universidades. Este incremento en el interés estudiantil ocurre incluso cuando las universidades enfrentan limitaciones que han ralentizado su recuperación.

Aun así, la demanda continúa creciendo gracias a la fortaleza productiva del campo y a la expectativa de oportunidades reales para los futuros profesionales. Descubre cuáles son las especialidades que lideran las preferencias académicas en el país.

¿CUÁLES SON LAS DOS CARRERAS QUE HOY ATRAEN A MÁS POSTULANTES EN VENEZUELA?

Las especialidades con mayor número de aspirantes son Agronomía y Medicina Veterinaria. La primera se centra en optimizar la producción agrícola mediante técnicas científicas para el manejo de suelos, cultivos y recursos naturales. La segunda, por su parte, aborda la salud, el manejo y la mejora del bienestar animal, un elemento clave para el desarrollo de la ganadería y otras áreas vinculadas.

Ambas han ganado terreno porque forman parte de un sector que ha logrado mantenerse activo y expandirse, aun en contextos difíciles, lo que las convierte en opciones académicas con alta proyección.

Las especialidades con mayor número de aspirantes en Venezuela son Agronomía y Medicina Veterinaria. | Composición EC: Freepik

¿QUÉ FACTORES EXPLICAN EL CRECIMIENTO DE ESTAS ESPECIALIDADES?

El aumento de interesados se debe a que la agricultura y la ganadería se mantienen entre las actividades más estables y productivas del país. La resiliencia de estos rubros, junto con precios competitivos y capacidad de expansión, ha generado un atractivo adicional para los jóvenes. Sin embargo, este auge convive con desafíos dentro de las universidades, que avanzan lentamente por falta de presupuesto y por la disminución de docentes y técnicos ocasionada por la migración.

¿CÓMO SE ESTÁN ADAPTANDO LAS UNIVERSIDADES A ESTA NUEVA DEMANDA?

Pese a las dificultades, las instituciones trabajan con una visión optimista orientada al crecimiento. Su apuesta es fortalecer la formación alineándola con las necesidades reales del sector productivo y reforzar la conexión entre la universidad agrícola y las vocaciones de estudio de los nuevos aspirantes, según informa la plataforma 2001 Online.

¿CUÁLES SON LAS 10 MEJORES UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA?

En el ranking de mejores universidades del mundo para la edición 2026, el QS World University Rankings reveló a las mejores instituciones de América Latina.

En el top 10 de mejores universidades latinoamericanas aparecen centros educativos de Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia y Perú. Este ranking estaría conformado de la siguiente manera:

Universidad de Buenos Aires (UBA) Universidad de São Paulo Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Universidad de Chile Tecnológico de Monterrey Universidad de los Andes, Colombia Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil Universidad Nacional de Colombia Universidade Federal do Rio de Janeiro

Este listado se construye a partir de una metodología que combina encuestas masivas con datos objetivos. Entre los principales indicadores evaluados figuran: la reputación académica, la percepción de empleadores sobre los egresados, el nivel de investigación científica (publicaciones, citas por artículo y proporción de docentes con doctorado) y la capacidad de establecer redes internacionales de colaboración.