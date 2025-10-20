Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta básica familiar mostró un aumento ligero en los últimos meses, permitiendo a miles de venezolanos a solo adquirir ciertos productos que conforman la canasta alimentaria. Ante esta lamentable situación, como parte de su política social, el régimen que preside Nicolás Maduro otorga diversos bonos y programas a favor de la población vulnerable. Es así que, a poco de iniciar noviembre 2025, los adultos mayores se mantienen a la expectativa por conocer los estipendios que se activarán a través del Sistema Patria. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ BONOS COBRARÍAN LOS PENSIONADOS DE VENEZUELA EN NOVIEMBRE 2025?

Con la finalidad de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema para que les permite cubrir gastos esenciales, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. De esta manera, en cuanto a los adultos mayores, las autoridades locales han instado a que se mantengan informados mediante sus canales oficiales con el objetivo de conocer las fechas de entrega y montos que se les otorgarán. A continuación, te presentamos los bonos que se activarán para los pensionados durante el mes de noviembre, según medios locales:

Ingreso contra la Guerra Económica : Está destinado exclusivamente a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor.

: Está destinado exclusivamente a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor. Pensión IVSS: Dirigido a los adultos mayores de la patria, quienes reciben el monto de 130 00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA OBTENER LOS BONOS EN VENEZUELA?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.

VIDEO RECOMENDADO