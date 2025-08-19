Una de los documentos más importantes en Venezuela es la cédula de identidad que permite al ciudadano identificarse tanto como residentes o extranjeros que viven en el país. A través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) se obtiene este documento que permite acceder a una serie de trámites, como legales, financieros y personales. No obstante, pese a los diversos beneficios, muchos personas no retiran a tiempo su cédula, lo que genera una serie de inconvenientes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDEN ENFRENTAR LOS CIUDADANOS POR NO RETIRAR LA CÉDULA DE IDENTIDAD EN SAIME?

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) puso en conocimiento a sus ciudadanos que en caso de no recoger la cédula de identidad en un plazo de 30 días, este será disgregado, es decir, ya no tendrán la opción de recogerlo. Por lo tanto, como única alternativa es agendar una cita, de manera gratuita, desde el inicio con el objetivo de evitar retrasos o inconvenientes durante un nuevo proceso.

Sin embargo, en otras situaciones como, por ejemplo, en caso de hurto o extravío de la cédula de identidad, según el SAIME, establece un plazo de seis meses antes de permitir una nueva solicitud. Y es que, la medida busca prevenir fraudes y reforzar la seguridad en el proceso de identificación de los ciudadanos venezolanos y extranjeros. Es importante recordar que esta institución pública se encarga de la emisión de cédulas de identidad y otros documentos de identificación, así como trámites relacionados con la entrada y salida de personas del país, entre otros.

Recomendaciones para el retiro de cédulas y pasaportes en el SAIME