El apoyo económico de Gobierno Bolivariano hoy figura destinado a beneficiar a diversos grupos poblacionales, siendo quienes integran nómina especial de los trabajadores de la Administración Pública como parte del Estado, aquellos ciudadanos que continúan recibiendo el denominado Bono de Corresponsabilidad y Formación. Con respecto al pago realizado en setiembre 2025, resulta importante hacer mención de los alcances monetarios que brinda dicho subsidio, permitiéndote actualmente comprar ciertos alimentos pertenecientes a la canasta básica conformada por más de 50 productos.
¿QUÉ PRODUCTOS ALCANZAN COMPRAR EN VENEZUELA CON EL MONTO COBRADO POR EL BONO DE CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN?
A nivel nacional y actualmente, los venezolanos de más escasos recursos sobre todo, pueden terminar accediendo al cobro de diversos bonos cuyos montos otorgados por el Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria, hoy sirven para adquirir productos que conforman la Canasta la Alimentaria Familiar (CAF).
El pago de “Corresponsabilidad y Formación” dirigido a quienes integran nómina especial de los trabajadores de la Administración Pública, pasa a hacerse efectivo desde el viernes 29 de agosto, y ascendiendo a los 27 mil 300 Bs. que sin embargo solo te facilita la compra de entre dos y tres artículos esenciales para cubrir las necesidades de familia.
De acuerdo a la información compartida por El Diario gracias a datos recogidos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS – FVM), te compartimos a continuación el listado donde figuran cada uno de los productos que conforman la CAF, y puedes costear haciendo uso del Bono de Corresponsabilidad y Formación:
- Pescado y mariscos
- Leche, queso y huevos
- Frutas y hortalizas
- Cereales y productos derivados
- Caraotas, arvejas y lentejas
- Carnes y sus preparados
- Raíces y tubérculos
Cabe resaltar según lo precisa el CENDAS – FVM, que hacia junio 2025, la CAF hoy alcanza un costo ascendente a los 45.335,76 bolívares (503,73 dólares), y lo que recibes como Bono de Corresponsabilidad y Formación, solo te permitiría adquirir el 36,84% de los productos detallados líneas arriba para una familia de 5 integrantes.
ESTE CURSO VIRTUAL DEBES LLEVAR PARA ACCEDER AL COBRO DEL BONO DE CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN 2025
De manera mensual, los trabajadores de instituciones públicas sobre territorio presidido por Nicolás Maduro, también son partícipes de programa de ayuda social mediante el cual los profesores debidamente inscritos, por ejemplo, pasan a gozar de cierta cantidad de bolívares siempre y cuando completen asignatura promovida por la Universidad Nacional Experimental del Magisterio (UNEM).
Según lo comparte El Nacional, el Bono de Corresponsabilidad y Formación enviado por Nicolás Maduro a fin de favorecer a maestros y directores adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), es asignado tras llevarse a cabo el Plan de Formación Docente desde la comodidad de tu hogar, es decir, pudiendo hacer uso de un dispositivo móvil o laptop.
Una vez concretado este trámite referente a dicha asignatura que promueve el UNEM, cada beneficiario venezolano quedará apto para cobrar los 27.300 bolívares habilitados desde el viernes 29 de agosto, de acuerdo a las estimaciones previstas e incrementos tomados en cuenta para el pago de agosto.
A propósito del monto establecido, también resulta importante destacar que el cronograma te obliga a completar el Plan de Formación Docente si buscas favorecerte con el otorgamiento del Bono de Corresponsabilidad y Formación, recibiendo por parte de directores o responsables académicos de cada institución educativa, tanto el enlace de inscripción como todas las herramientas requeridas para garantizar la actualización pedagógica solicitada.
LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA COBRAR EL BONO DE CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN VÍA PLATAFORMA PATRIA
- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.
- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.
- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».
- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.
- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.