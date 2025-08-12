Transcurre el 2025, y millones de ciudadanos venezolanos son aquellos que continúan favoreciéndose gracias al otorgamiento de cierta cantidad de bolívares correspondiente a los denominados Bonos de la Patria. Es así como el popular ahora llamado “Ingreso Contra La Guerra Económica”, hoy representa uno de los más grandes estímulos económicos brindados por el Gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro, siendo mediante el Sistema Patria que los pagos continuarán haciéndose efectivos durante el mes de agosto, y fechas puntuales, según lo remarca cronograma entorno a los sectores beneficiarios desde hace más de una década.

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el octavo mes del año, gozan del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como la mencionada líneas arriba que es depositada a 3 grupos especiales en particular.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el siguiente otorgamiento del denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”, es decir, el asociado al mes de agosto 2025, estaría llevándose a cabo al igual que durante periodo puntual del mes de julio, y dividido en dicha cantidad de partes tomando en cuenta la población beneficiaria resaltada a continuación.

A falta de oficialización brindada por parte del Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria, te contamos que de no existir cambios de último momento, las fechas y montos de bono entregado serían los siguientes:

Trabajadores de la administración pública, 13.800 bolívares (120 dólares indexados)

- Fecha, Viernes 15 de agosto

Jubilados del sector público, 12.880 bolívares (112 dólares indexados)

- Fecha, Lunes 18 de agosto

Pensionados del IVSS y 100% Amor Mayor, 5.750 bolívares (50 dólares indexados)

- Fecha, Jueves 21 de agosto

A propósito del pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica” en agosto 2025 sobre territorio venezolano, resulta importante destacar la relevancia que tiene el veMonedero como el aplicativo creado para el retiro de prestaciones económicas acumuladas, y los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte de Sistema Patria a cada dispositivo móvil de la persona favorecida, con la finalidad de notificarla y así confirmarle los detalles entorno a depósito realizado hacia cuentas activas.

Si necesitas instalar dicha herramienta digital, y luego terminar configurándolo, toma nota de los siguiente pasos que te permitirán acceder al cobro de bonos de las cuales eres beneficiario bajo la gestión de Nicolás Maduro, y mediante Sistema Patria:

INSTALACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Dirígete a la tienda de aplicaciones de dispositivo si cuentas con Google Play para Android o App Store para iOS.

- Busca el “VeMonedero” y asegúrate de escoger el aplicativo que figure desarrollado por JMT ST C.A.

- Por último presiona la opción “Instalar” mediante la cual terminará completándose la descarga efectiva.

CONFIGURACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Tras la instalación exitosa, procede a abrir el aplicativo móvil.

- Acto seguido, selecciona la opción para la conexión con el Monedero Patria.

- Accede a tu código QR o “Usuario Patria” a fin de vincularlo con propia cuenta.

- Introduce tu número de cédula de identidad y contraseña creada para el Sistema Patria.

- Por último, termina validando el código de verificación que recibirás, y crea un PIN de acceso para mayor seguridad.

Cabe resaltar, y recordar que así como dicho aplicativo móvil conectado al Monedero Patria, los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte del propio sistema a cada dispositivo de la persona favorecida, también resultan importantes con la finalidad de notificarla, y de ese modo confirmarle los detalles entorno a depósito de la cantidad de bolívares correspondientes realizado hacia cuentas activas.