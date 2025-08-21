El último miércoles comenzó la entrega del bono Beca Enseñanza Media, correspondiente al mes de agosto, a través de la plataforma Patria. El beneficio está destinado a los alumnos del sistema público de educación y llega en medio de un ajuste en bolívares respecto al pago previo.

El monto asignado varía al ser convertido a dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, lo que genera diferencias en la percepción real del apoyo económico. A continuación, te contamos todos los detalles sobre el bono y otros beneficios entregados esta semana.

¿CUÁNTO ES EL MONTO DEL BONO BECA ENSEÑANZA MEDIA DE AGOSTO?

De acuerdo con el canal Patria Digital, el pago fijado para este mes asciende a 472,50 bolívares, cifra que equivale a aproximadamente 3,42 dólares de acuerdo con el tipo de cambio oficial. En los mensajes divulgados en redes sociales, se resaltó que este depósito fue enviado “por el presidente Nicolás Maduro para los estudiantes del sistema público de educación”.

El pago fijado para este mes asciende a 472,50 bolívares. | Foto: AFP

¿QUÉ CAMBIO HUBO EN RELACIÓN AL PAGO DE JULIO?

La nueva entrega refleja un incremento de 16,66% en bolívares frente a la cancelación de julio, cuando los estudiantes recibieron 405 bolívares. Sin embargo, al llevarse a dólares, la diferencia no resulta tan notoria debido a la variación en la tasa cambiaria, según informa la plataforma El Nacional.

¿QUÉ OTRO BONO SE ESTÁ PAGANDO ESTE MES EN VENEZUELA?

Además de este beneficio estudiantil, desde el lunes también se está liberando el bono Contra la Guerra Económica para los jubilados de la administración pública. El monto acreditado en sus monederos electrónicos fue de 15.008 bolívares, lo que equivale a poco más de 109 dólares.

En comparación con julio, este bono para jubilados muestra un incremento de 16,52% en bolívares, ya que anteriormente la asignación se ubicaba en 12.880 bolívares. No obstante, al calcularse en divisas, se evidencia una leve disminución de 0,07% en dólares, puesto que el mes pasado la entrega fue de 109,71 dólares.

Bono Contra la Guerra Económica.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿CÓMO REGISTRARSE EN EL SISTEMA PATRIA?

Para registrarse en el Sistema Patria y optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.