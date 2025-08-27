Ya se paga uno beneficios más esperados por la población: el Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica, correspondiente a agosto 2025. Este beneficio social, que forma parte de las políticas de asistencia del gobierno, se brinda exclusivamente a los trabajadores del sector público, jubilados y pensionistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Aquí te contamos más detalles sobre este subsidio.

Este BONO volvió hoy pensionados del IVSS! Desde el 27 de agosto los adultos mayores podrán cobrar este subsidio vía Canal de la Patria

Es importante señalar que la entrega de este beneficio comenzó el jueves 21 de agosto, a través del Sistema Patria, según lo informado en la cuenta de X de Bonos Protectores Social al Pueblo.

En agosto, los beneficiarios del Sistema Patria fueron acreditados con un total de 6.700 bolívares, cifra que equivale a 48,06 dólares según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Este nuevo monto implica un alza del 25,37 % respecto al beneficio otorgado el mes previo, lo que significa un pequeño alivio para las personas que dependen de esta ayuda gubernamental para cubrir sus necesidades básicas.

La asignación del bono es notificada a los beneficiarios a través de un mensaje de texto proveniente del número 3532 y también puede ser confirmada mediante la aplicación veMonedero. Junto a esta ayuda, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) realizó el pago habitual de la pensión correspondiente al mes de septiembre, con un monto establecido en 130 bolívares.

Cómo cobrar un bono vía Sistema Patria

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

El Bono Guerra Económica es uno de los subsidios más esperados por miles de venezolanos.. (Foto: composición GEC)

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.