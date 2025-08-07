Con motivo del Día del Trabajo 2025, Nicolás Maduro dio a conocer que crearía subsidio dirigido a la familia trabajadora venezolana, y hasta aumentaría los montos de pago de otras prestaciones económicas. En ese sentido, y desde el mes de junio, el otorgamiento del denominado Bono Único Familiar viene llamando la atención gracias a características puntuales, entre otros detalles asociados a la cantidad de dinero depositado a beneficiarios durante periodo de días de agosto también, y que llegado el momento es notificado mediante mensaje de texto enviado a celulares.
Tras tomar posesión de mando el pasado 10 de enero, el controversial mandatario ha continuado promoviendo cada uno de los programas a través de los cuales busca ayudar a los hogares más necesitados del país, y dar por iniciada una nueva fase de protección social que arrancó oficialmente el martes 3 de junio.
La grata noticia recibida por cada beneficiario de los más importantes subsidios que asigna el Gobierno Bolivariano, consiste en el anuncio referente a otorgamiento del denominado Bono Único Familiar que busca aliviar carga económica de 6 millones de familias venezolanas mediante una tercera entrega ascendente a los 1,890 Bs. confirmados.
De acuerdo a la información compartida a través de redes sociales oficiales como la del Carnet de la Patria, esta nueva prestación económica brindada hoy del 3 al 13 de agosto, y concedida mensualmente, termina agrupando así a los siguientes programas de protección social:
- Hogares de la Patria
- Parto Humanizado
- Lactancia Materna
- José Gregorio Hernández
- 100% Escolaridad
De esta forma, dicho otorgamiento pasa a convertirse en una prestación económica indexada que reúne también a otros apoyos de similares características, y desde el VeMonedero puedes pasar a cobrar durante los primeros días de cada periodo mensual.
«¡Venezuela está victoriosa! Con el milagro de la familia venezolana unida, construimos una patria agradecida y en paz», es el mensaje que debes recibir en dispositivo móvil proveniente del 3532 como número telefónico, si te toca acceder a este Bono Único Familiar mediante el cual Nicolás Maduro busca refundar y hacer más eficaz el sistema de Bonos de la Patria.
ESTOS SON LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR A FIN DE PODER COBRAR MONTO DEL BONO ÚNICO FAMILIAR VÍA PLATAFORMA PATRIA
- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.
- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.
- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».
- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.
- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.