El Sistema Patria informó que el Bono Único Familiar correspondiente a septiembre de 2025 ya comenzó a entregarse a millones de hogares venezolanos. Este subsidio, que se deposita de forma progresiva y automática, busca complementar otros programas sociales vigentes en el país.

En esta oportunidad, la asignación llega con un nuevo valor que refleja la actualización mensual establecida por el Gobierno. A continuación, te contamos cuál es el monto del subsidio para este noveno mes del año.

¿CUÁL ES EL MONTO DEL BONO ÚNICO FAMILIAR DE SEPTIEMBRE?

En esta nueva entrega, cada familia beneficiada recibe 2.200 bolívares, lo que equivale aproximadamente a 14,50 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela vigente el 4 de septiembre. El mes anterior, el monto fue de 1.890 bolívares, valorados en unos 14,96 dólares al cambio, según recoge la plataforma El Estímulo.

Foto: EFE

¿QUÉ PROGRAMAS INTEGRA EL BONO ÚNICO FAMILIAR?

El beneficio reúne distintos planes sociales bajo una sola modalidad de pago. Entre ellos se encuentran Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Con esto, el Gobierno busca simplificar la entrega de subsidios y garantizar una cobertura más amplia a los núcleos familiares.

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO DE ALGÚN BONO?

Las personas seleccionadas reciben un mensaje de texto proveniente del número 3532. Con esa notificación deben ingresar a la Plataforma Patria, revisar su perfil y aceptar el subsidio. Además, quienes tengan instalada la aplicación veMonedero en sus teléfonos pueden confirmar directamente allí el depósito y dar uso a los recursos asignados.

(Foto: composición GEC)

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿CÓMO REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.