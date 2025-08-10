En Venezuela, un subsidio clave que busca aliviar los ingresos de los trabajadores ha quedado bajo la lupa pública por su insuficiencia. Aunque el Gobierno anunció un aumento del 16%, beneficiarios y gremios aseguran que el bono sigue sin cubrir ni las compras más básicas.

Mientras las autoridades defienden este apoyo económico como parte de su estrategia para contener la inflación, sindicatos y organizaciones sociales sostienen que la medida no compensa la pérdida de poder adquisitivo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL BONO QUE NO CUBRE NI 2 KILOS DE CARNE EN VENEZUELA?

El subsidio al que se refieren los ciudadanos es el llamado “Ingreso de guerra económica”, creado por el Gobierno para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Actualmente asciende a 120 dólares mensuales, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), y se entrega junto a un bono de alimentación de 40 dólares, lo que completa un total de 160 dólares en asignaciones especiales.

Sin embargo, estas ayudas no se incorporan al salario mínimo legal, que permanece congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares, por lo que no cuentan para el cálculo de prestaciones, utilidades o vacaciones.

Esto significa que, aunque el monto en dólares parezca mayor, su efecto sobre la estabilidad económica del trabajador es limitado, y en la práctica, no alcanza para cubrir ni la compra de 2 kilos de carne en el mercado.

¿CUÁL ES EL VALOR ACTUAL DEL SALARIO MÍNIMO Y POR QUÉ HA PERDIDO TANTO?

El sueldo base venezolano continúa en 130 bolívares, lo que equivale actualmente a 1 dólar, según la cotización oficial del BCV del último viernes. Esta cifra, que hace tres años rondaba los 30 dólares, se ha desplomado por la acelerada devaluación de la moneda, dejando a millones de trabajadores en situación de extrema vulnerabilidad.

¿QUÉ OPINAN LOS GREMIOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SOBRE ESTOS INGRESOS?

Agrupaciones como la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela denuncian que sus afiliados perciben entre 1 y 4 dólares al mes, comprometiendo su sustento y el futuro educativo del país. Por su parte, la ONG Provea recuerda que la Constitución obliga al Estado a garantizar salarios que cubran el costo de la canasta básica, que en abril superó los 500 dólares.

¿CÓMO JUSTIFICA EL GOBIERNO EL PAGO DE BONOS EN VEZ DE AUMENTAR EL SALARIO MÍNIMO?

El Ejecutivo argumenta que los bonos son una herramienta innovadora para enfrentar la “guerra económica” y proteger a la población de incrementos inflacionarios. Según su posición, este esquema evita presiones sobre los precios y permite un flujo más rápido de ayuda directa a los trabajadores, según informa la plataforma de El Nacional.