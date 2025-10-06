Este 6 de octubre, el Sistema Patria sigue realizando la entrega de distintos bonos sociales en Venezuela, los cuales son depositados directamente en los monederos digitales de los beneficiarios. Las notificaciones llegan a través de mensajes de texto, y los usuarios pueden verificar cada abono de manera rápida y segura mediante la aplicación veMonedero. A continuación, te contaremos cuál es el subsidio al que puedes acceder hoy.

Este es el BONO que puedes cobrar de inmediato hoy vía Sistema Patria en Venezuela

Este lunes 6 de octubre culmina la entrega del Bono Cuadrantes de Paz a través del Sistema Patria, beneficio dirigido al personal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Protección Civil (PC) y los cuerpos de bomberos. El monto asignado es de 12.750 bolívares, de acuerdo a lo anunciado en canales oficiales y plataformas asociadas.

Cabe destacar que los usuarios disponen de un plazo máximo de 15 días para retirar los fondos a través de la plataforma. Transcurrido ese tiempo, el monto no estará disponible para su uso.

Así puedes cobrar el Bono Cuadrantes de Paz

Ingresa al sitio web oficial: www.patria.org.ve

Dirígete a la sección “Protección Social” .

. Haz clic en “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen , el monto a transferir y el destino de los fondos.

, el y el de los fondos. Presiona “Aceptar” y luego “Continuar” .

y luego . El sistema procesará la solicitud y confirmará que la operación fue exitosa. ¡Y listo!

¡Evita fallas y demoras! Consejos para que el bono de octubre llegue a tu bolsillo sin problemas vía Sistema Patria

Para acceder a estos beneficios, es indispensable contar con un registro activo en la plataforma oficial del Sistema Patria. Quienes resulten seleccionados recibirán una notificación vía mensaje de texto desde los números cortos 3532 o 67373, confirmando que el bono ha sido depositado.

Asimismo, los usuarios pueden consultar el estado de sus asignaciones y montos disponibles mediante la aplicación veMonedero, una herramienta digital que facilita el seguimiento de los depósitos en tiempo real.

Acceder al dinero de los bonos es un procedimiento rápido y completamente en línea. Tras recibir la notificación, el usuario debe ingresar a su cuenta en Monedero Patria y confirmar la recepción del monto depositado para poder disponer de los fondos.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.