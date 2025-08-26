Este lunes 25 de agosto se hizo efectivo el depósito del bono de alimentación —conocido como cestaticket— para los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). El monto fue acreditado directamente en las cuentas bancarias del personal docente, administrativo y obrero, como parte de los compromisos laborales del mes. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre este subsidio en Venezuela.

Este es el monto que cobrarán los docentes del MPPE en Venezuela hoy: atención si eres beneficiario del Cestaticket

El monto depositado por concepto del bono de alimentación fue de 5.292 bolívares, según lo señalado por los canales oficiales del MPPE. Este beneficio, que se otorga mensualmente, funciona como un complemento al ingreso regular de los trabajadores, con la finalidad de apoyar la compra de alimentos y artículos de primera necesidad para el hogar.

De manera simultánea al depósito del bono de alimentación, el Ministerio del Poder Popular para la Educación también efectuó el pago correspondiente a la segunda quincena de agosto. Ambos abonos fueron acreditados en las cuentas bancarias registradas por cada trabajador, generando un respiro financiero en medio del complejo panorama económico que atraviesa el país.

Para mantenerse informados sobre los pagos y beneficios, los trabajadores del sector educativo disponen del canal de Telegram Pagos MPPE Oficial. A través de esta plataforma, se difunden de forma oportuna los cronogramas de depósitos, los montos asignados y cualquier actualización relacionada con la cancelación de salarios.

El monto depositado por concepto del bono de alimentación fue de 5.292 bolívares, según lo señalado por los canales oficiales del MPPE | Foto: EFE

En qué fecha se pagará el Bono Contra la Guerra Económica

Bono de Guerra para trabajadores públicos: viernes 15 de agosto

Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto

Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.

Para agosto de 2025, los tres grupos beneficiarios del Bono Contra la Guerra Económica recibirán un nuevo monto ajustado, en línea con el sistema de indexación vigente en Venezuela. Esta actualización fue anunciada con antelación por el presidente Nicolás Maduro y ya se encuentra en plena ejecución. Los montos establecidos son los siguientes:

Trabajadores del sector público: 120 dólares indexados

Jubilados: 112 dólares indexados

Pensionados: 50 dólares indexados

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.