Como todos los meses, el régimen de Nicolás Maduro sigue entregando distintos apoyos sociales en medio de la prolongada crisis económica y humanitaria que atraviesa Venezuela en los últimos años. En esta oportunidad, se ha anunciado la activación del Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica para los trabajadores del sector público, a través del Sistema Patria. Sin embargo, en las últimas horas, miles de usuarios habrían reportado la demora del pago, que corresponde a junio 2025, a los jubilados de la administración pública y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), generando una serie de dudas e incertidumbre entre los beneficiarios. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ EXISTEN DEMORAS EN EL PAGO DEL BONO GUERRA A JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IVSS?

Según el Canal Patria Digital, el Bono contra la Guerra Económica o llamado Ingreso de Guerra Económica comenzó a pagarse desde el viernes 13 de junio a través del Sistema Patria. En esta ocasión, los primeros en cobrar este subsidio, que corresponde al presente mes, son los trabajadores de la administración pública que cuenten con Cestaticket activo en la plataforma. Los beneficiarios reciben un monto de 12.000 bolívares, equivalente a 120 dólares, conforme la cotización oficial por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Eso no es todo, pues, desde este lunes 16 de junio, la plataforma informó que inició el pago al personal jubilado de la administración pública que no recibe Cestaticket, correspondiente al mes en curso. Este grupo de beneficiados recibe un pago de 11.200 bolívares o al cambio 112 dólares y serán notificados por medio de un mensaje de texto. No obstante, diversos usuarios habrían reportado en las últimas horas ciertos retrasos en la entrega del estipendio. Ante ello, el Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Central de Venezuela utilizó sus redes sociales para confirmar este inconveniente.

“El Vicerrectorado Administrativo informa que continúa la falla técnica en el sistema Patria, la cual no ha permitido abonar el bono de guerra, mes de junio, al personal jubilado y pensionado. Esto según información suministrada por el MPPEU, a través de la Dirección de Enlace con Universidades”, explicó. Es importante mencionar que se espera que este viernes 20 de junio inicie el desembolso para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor, con un monto de 50 dólares.