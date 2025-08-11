Como parte de las políticas sociales del régimen que preside Nicolás Maduro, se anunció que empezó la distribución del Bono Único Familiar, correspondiente a agosto 2025. El estipendio, enviado a través del Sistema Patria, tiene como objetivo ayudar a la población venezolana en medio de la crisis económica y social. A pesar de que el pago se efectuará de manera gradual, las autoridades locales informaron que el beneficio cuenta con una fecha límite para su cobro. No obstante, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta básica familiar mostró un ligero aumento en los últimos meses, lo que solo permite cubrir ciertos productos esenciales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿HASTA QUÉ DÍA SE PUEDE COBRAR EL BONO ÚNICO FAMILIAR?

A través de las redes oficiales de Bonos Protectores Social al Pueblo, se anunció que millones de familias empezaron a recibir el Bono Único Familiar, que estará activo desde este 4 al 11 de agosto, correspondiente al presente mes. El estipendio agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros. En cuanto a la asignación del beneficio es de 1 890 bolívares, equivalente a 14,96 dólares, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, este subsidio reemplazará de manera progresiva a diversos programas previos, centralizando los recursos en una sola entrega económica, adecuada a las necesidades específicas de cada familia. Por otro lado, en caso tengan inconvenientes para cobrar el bono mediante el Sistema Patria, deben saber que estos beneficios sociales se entregan directamente a los beneficiarios, quienes recibirán confirmaciones a través de mensajes SMS al número 3532 o mediante la aplicación veMonedero. Sin embargo, si existe retrasos en la entrega, las causas podrían ser a la falta de actualización de los datos personales, por lo que se recomienda lo siguiente: