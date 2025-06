Miles de venezolanos se preguntan por qué, pese a estar registrados en el Sistema Patria, no han recibido el más reciente Bono de Corresponsabilidad y Formación. Esta ayuda económica de 9.900 bolívares, correspondiente al mes de junio, ha comenzado a ser entregada desde el sábado 14, pero muchos usuarios han quedado fuera del beneficio sin entender el motivo.

Existen varias razones por las cuales podrías estar bloqueando el pago sin saberlo. A continuación, te explicamos cuáles son esos fallos que debes corregir, además de guiarte paso a paso para activar correctamente el retiro del bono desde la plataforma.

¿QUÉ ESTÁS HACIENDO MAL Y POR QUÉ NO TE LLEGA EL BONO DE CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN?

Aunque el pago ya fue liberado, varios usuarios no han recibido el bono por cometer ciertos errores dentro del sistema. Entre los más comunes se encuentran: tener el mismo número telefónico registrado en más de una cuenta, realizar transferencias de gasolina subsidiada o dinero a personas que no pertenecen a tu núcleo familiar, y no mantener actualizada la información de tu perfil. Estos factores, aunque parezcan menores, influyen directamente en la asignación automática de beneficios.

¿CÓMO SE ACTIVA EL PAGO DEL BONO A TRAVÉS DEL MONEDERO PATRIA?

Una vez que recibes la asignación del bono, debes ingresar al portal de la plataforma Patria. Luego, dirígete a la sección “Monedero” y selecciona la opción “retiro de fondos”. Allí eliges desde qué monedero se hará el retiro, indicas el monto a transferir, escoges la cuenta bancaria de destino y confirmas la operación presionando “continuar” y luego “aceptar”. Al completar estos pasos, el dinero aparecerá reflejado en tu banco.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL BONO DE CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN DE JUNIO 2025?

Este beneficio no es universal: está dirigido específicamente a los trabajadores de la administración pública que forman parte de la denominada “nómina especial”. Esto incluye empleados de entes estatales estratégicos como el Ministerio de la Defensa, PDVSA, Corpoelec, la Presidencia y otros organismos del Ejecutivo.

¿CÓMO REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Para registrarse en el Sistema Patria y optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.