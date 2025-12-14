El equilibrio financiero revela crecimiento económico, y en esa línea otros factores y/o características terminan por generar que un país evidencie tanto desarrollo como capacidades para fortalecerse anualmente. Al respecto, y gracias a información proporcionada por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), ahora llama la atención la publicación de ranking donde las mejores economías del mundo sobresalen, y entre ellas dos países latinoamericanos incluso destacados en otros reconocidos listados.

LOS DOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA QUE FIGURAN EN RANKING 2025 DE LAS MEJORES ECONOMÍAS DEL MUNDO

Globalmente, los países tienden a reflejar grandes atributos, y esto gracias a una economía que termina sobresaliendo debido a factores vinculados con el Producto Interno Bruto (PIB), por ejemplo, riqueza en recursos naturales, y también extensa base industrial, entre otras variables.

A inicios de diciembre 2025, un nuevo ranking elaborado por parte en esta oportunidad, de Austin Rating, y con datos que brinda el FMI de manera periódica, evidencia que Brasil y México continúan figurando incluidos entre las 20 más grandes potencias económicas, sin embargo la nación a cargo de Lula da Silva, registra hacia el venidero año, un ligero descenso.

Con un PIB estimado y ascendente a los 2 mi 257 billones de dólares, y equivalente al 1,9% del total global, el primero de los países latinoamericanos mencionados, ha terminado saliendo del Top 10, mientras el territorio azteca ocupa la decimotercera colocación de listado, y ubicándose a pocos pasos de España luego de venir superando a tanto Corea como Australia.

OTROS DE LOS RANKINGS DONDE BRASIL Y MÉXICO RESALTAN COMO LAS MEJORES ECONOMÍAS DEL MUNDO

Existen mediciones y análisis que resaltan por brindarnos una perspectiva diferente entorno a aquellos mercados emergentes consolidados a partir del poder adquisitivo capitalizado en la privatización de los activos corporativos, entre otras consideraciones que actualmente posicionan hasta a 2 territorios latinoamericanos dentro de Top 10 integrado por los más importantes del planeta.

Según lo refiere el informe titulado “The long view: how will the global economic order change by 2050?” a cargo de PwC, empresa líder en servicios de auditoría, impuestos y consultoría de negocios, hoy India, y hacia el 2050, incluso podría superar a los Estados Unidos, ocupando así el segundo lugar históricamente cubierto por China, mientras economías como Indonesia podría estar avanzando hasta el cuarto lugar, incluso relegando a Japón y Alemania.

Brasil hoy es la principal economía latinoamericana, y junto a México, una de las dos naciones de la región que hacia los venideros años, continuarán integrando el Top 10 de las mejores economías del mundo, según PwC. (Fuente: iStock) / luoman

La información compartida hace hincapié en el PIB como factor primordial que permite generar proyecciones del crecimiento potencial, y asimismo pronostica, por ejemplo, que Brasil y México dentro de los próximos 5 años, ocuparán las siguientes ubicaciones de ranking donde figuran además detalles entorno a la medida de producción económica analizada:

Brasil ocupará el octavo lugar en Top 10 mundial gracias a un PIB estimado y ascendente a los $4,439 billones .

. México ocupará al noveno lugar en Top 10 mundial gracias a un PIB estimado y ascendente a los $3,661 billones.

Proyectándose también hacia los venideros 50 años aproximadamente, a continuación también te compartimos lo que expresa Goldman Sachs mediante Análisis Económico Global publicado a mediados de 2023, y denominado como “El camino hacia 2075: tamaño y oportunidades del mercado de capitales”.

Así como el informe de PwC, Goldman Sachs también destaca a Brasil como la economía más grande de América Latina, y muy cerca de Estados Unidos, China e India considerando proyecciones a largo plazo. (Fuente: iStock) / Buonaventura1955

El poderío del planeta estará en manos de 3 reconocidos gigantes en lo que se refiere igualmente al PIB nominal de cada uno, siendo ellos China, Estados Unidos e India, mientras Brasil se erige dentro de Top 10 como el estado de la subregión que crecerá considerablemente con un total de $8,7 billones.

A propósitos de los criterios utilizados por empresas líderes de la talla de Goldam Sachs y PwC, el liderazgo político, crecimiento económico, fuerza militar, alianzas con otras naciones e influencia mundial, resaltan por encima de otras a fin de terminar comprendiendo las capacidades de un Gobierno para ejercer autoridad y dominio sobre el resto de territorios.