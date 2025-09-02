En medio de la crisis económica y social que atraviesa Venezuela, el régimen que preside Nicolás Maduro distribuye una serie de bonos a las personas más vulnerables y de pobreza extrema. Esta política social tiene como objetivo de que pueda servir como un apoyo económico y sustento que permita compensar ciertos gastos imprevistos básicos en la familia. En ese sentido, el gobierno venezolano anunció que vienen activando diversos estipendios, a través del Sistema Patria, para miles de ciudadanos venezolanos, quienes enfrentan día a día difíciles momentos en medio de una recesión. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ BONOS ESTÁN ACTIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA EN SEPTIEMBRE 2025?

Como se sabe, el Sistema Patria es considerado una plataforma virtual donde la población venezolana puede registrarse, a fin de acceder a servicios y beneficios que brinda el gobierno de Nicolás Maduro. Así, también destaca el Carnet de la Patria con un código QR único y personalizado para cada usuario. Por ello, en esta oportunidad, el régimen chavista anunció la activación de una serie de bonos antes durante los primeros días de septiembre dirigido a un sector de Venezuela. Es importante mencionar que los montos pueden variar según el grupo al que estén dirigidos los subsidios. A continuación, estos serían los beneficios que se estarían entregando:

Bono de Corresponsabilidad y Formación : Este subsidio inició con su distribución el pasado 29 de agosto dirigido a los trabajadores de la administración pública del país.

: Este subsidio inició con su distribución el pasado 29 de agosto dirigido a los trabajadores de la administración pública del país. Bono Misión Robert Serra : El estipendio está destinado a los jóvenes brigadistas de entre 18 y 35 años que se encuentren debidamente registrados en el programa socio-productivo.

: El estipendio está destinado a los jóvenes brigadistas de entre 18 y 35 años que se encuentren debidamente registrados en el programa socio-productivo. Bono Cuadrantes de Paz : Está dirigido a los trabajadores del sistema de seguridad ciudadana.

: Está dirigido a los trabajadores del sistema de seguridad ciudadana. Bono el Buen Pastor : Este estipendio aún no se ha activado, por lo que se espera que este destinado a pastores y miembros de la iglesia evangélica que estén debidamente registrados en la plataforma del Sistema Patria.

: Este estipendio aún no se ha activado, por lo que se espera que este destinado a pastores y miembros de la iglesia evangélica que estén debidamente registrados en la plataforma del Sistema Patria. Bono Cultores Populares: Está dirigido a artistas, promotores culturales y empleados del sector cultura debidamente registrados.

¿CÓMO RECIBIR LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

Para acceder a estos bonos, los beneficiarios deben mantener sus datos actualizados en el sistema. Por lo tanto, entre los pasos principales a seguir se destacan los siguientes: