El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que la canasta básica familiar mostró un ligero aumento en los últimos tiempos en Venezuela, lo que permitiría a las personas adquirir ciertos productos que conforman la canasta alimentaria. Por su parte, el régimen que preside Nicolás Maduro continúa otorgando diversos bonos y programas a favor de la población vulnerable. Sin embargo, a poco de finalizar octubre 2025, la ciudadanía se pregunta cuál será la fecha en que se depositarán los beneficios restantes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUE BONOS FALTAN ACTIVARSE A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA EN VENEZUELA?

Con el objetivo de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el Gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. Por ello, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. A continuación, te presentamos los bonos que faltarían activarse durante el mes de octubre, según la plataforma Meridiano:

Chamba Juvenil : destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional.

: destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional. Bono Somos Venezuela : exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional.

: exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional. Bono Robert Serra: orientado a jóvenes que trabajan en empresas estatales o que han impulsado diversos emprendimientos.

🚨 Continúa la entrega del #IngresoContraLaGuerraEconómica (octubre 2025) a través del #SistemaPatria enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro.



✅ Este beneficio va dirigido a los pensionados y pensionadas como parte del esfuerzo del bienestar del pueblo.@BonosSocial #22Oct pic.twitter.com/jselnPsLef — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) October 22, 2025

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA RECIBIR LOS BONOS?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.

