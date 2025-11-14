En los últimos años, Venezuela atraviesa una severa crisis marcada por la mala gestión financiera, la falta de inversión, la hiperinflación, la tensión política y la polarización, entre otros factores, lo que ha llevado al gobierno que preside Nicolás Maduro a implementar una serie de ayudas en benefició de la población. En ese sentido, en el marco de sus políticas sociales, las autoridades locales anunciaron la activación de una serie de bonos a través del Sistema Patria durante noviembre 2025. Así, estas ayudas tienen como propósito asegurar que los hogares en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema cuenten con recursos para cubrir sus necesidades esenciales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS BONOS ACTIVOS EN EL SISTEMA PATRIA?

Con la finalidad de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. De esta manera, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. Por ello, te presentamos los bonos que se encuentran activos en noviembre, según la plataforma Meridiano:

Bono de Corresponsabilidad y Formación : Inició la entrega el 7 de noviembre y está dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial.

: Inició la entrega el 7 de noviembre y está dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial. Bono Único Familiar : Se activó a partir del 4 de noviembre y está dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

: Se activó a partir del 4 de noviembre y está dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Bono Amor Mayor : Para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS.

: Para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS. Ingreso Contra la Guerra Económica : Orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor.

: Orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor. Beca Universitaria: Este 10 de noviembre inició la entrega de este bono por 1.248,80 bolívares, equivalente a 5.40 dólares, según el Banco Central de Venezuela (BCV).

¿POR QUÉ NO LLEGAN LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

En caso de tener inconvenientes para cobrar mediante el Sistema Patria, deben saber que los bonos se entregan directamente a los beneficiarios, quienes recibirán confirmaciones a través de mensajes SMS al número 3532 o mediante la aplicación veMonedero. Sin embargo, si existe retrasos en la entrega, las causas podrían ser a la falta de actualización de los datos personales, por lo que se recomienda lo siguiente:

Asegúrate de que el número celular esté vinculado solo a un usuario en la plataforma.

Registra el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en tu banco.

Evita transferencias hacia terceros que no pertenezcan al núcleo familiar.

Actualiza regularmente los datos personales en el Sistema Patria.

VIDEO RECOMENDADO