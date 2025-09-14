Durante el mes de septiembre 2025, el régimen que preside Nicolás Maduro brindará una serie de beneficios sociales a favor de la población más vulnerable y pobreza extrema de Venezuela. Por lo general, los montos asignados para la población son insuficientes para adquirir los productos de la canasta básica del hogar, lo que genera que muchos opten por migrar otros países a fin de llevar una buena calidad de vida. Ante esta situación, recientemente el gobierno chavista activó el Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica para los trabajadores del sector público. Sin embargo, muchos se cuestionan sobre la llegada de otros estipendios para los jubilados o pensionistas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ BONOS FALTAN ACTIVARSE EN SISTEMA PATRIA DURANTE SEPTIEMBRE 2025?

No cabe duda de que el Sistema Patria es considerado una plataforma virtual donde la población venezolana puede registrarse, a fin de acceder a servicios y beneficios que brinda el gobierno de Nicolás Maduro. Así, también destaca el Carnet de la Patria con un código QR único y personalizado para cada usuario. Por ello, en esta oportunidad, según medios locales, se espera que el régimen chavista active el Bono Contra la Guerra Económica antes del 22 de septiembre, que estará dirigido a jubilados o pensionados. A continuación, estos serían los beneficios que se estarían entregando:

Bono Contra la Guerra Económica para jubilados

Bono Contra la Guerra Económica para pensionados

¿QUÉ RECLAMARON LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO EN VENEZUELA?

En un contexto de crisis económica y social, la población es la más afectada, enfrentando cada día el desafío de salir adelante. Sin embargo, esto puede verse empañado por un salario mínimo que se mantiene desde el 2022 en 130,06 bolívares, es decir, a 1 dólar mensual conforme el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). A pesar de los diversos bonos que otorga el gobierno de Nicolás Maduro a la población, estos son insuficientes para cubrir ciertas necesidades básicas.

Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) exigió al régimen chavista a aumentar el sueldo al sector educación, quienes ganan entre 1 y 4 dólares mensuales. Asimismo, la ONG Provea recordó que la Constitución establece la obligación del Estado de garantizar un ingreso adecuado para una vida digna, acorde al costo de la canasta básica, la cual en abril superó los 500 dólares.