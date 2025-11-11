En un contexto de la incertidumbre por la crisis económica y social que atraviesa Venezuela desde hace algunos años, la población espera la llegada de beneficios que le permita solventar diversos gastos, pese a que algunos han señalado que los montos asignados siguen siendo insuficiente para cubrir los alimentos básicos. En ese sentido, con la llegada de noviembre 2025, se espera que el gobierno de Nicolás Maduro continúe con la activación de una serie de bonos, a través del Sistema Patria, que estarán dirigidos exclusivamente a las personas en situación de vulnerabilidad, trabajadores del sector público, pensionados, entre otros. Estos estipendios serán distribuidos de manera directa y progresiva entre los principales beneficiarios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ BONOS SE PAGARÁN EN EL SISTEMA PATRIA DURANTE NOVIEMBRE 2025?

Con el objetivo de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. De esta manera, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. A continuación, te presentamos los bonos que se activarán durante noviembre de 2025, según medios locales:

Bono de Corresponsabilidad y Formación : Inició la entrega el 7 de noviembre y está dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial.

: Inició la entrega el 7 de noviembre y está dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial. Bono Único Familiar : Se activó a partir del 4 de noviembre y está dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

: Se activó a partir del 4 de noviembre y está dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Ingreso Contra la Guerra Económica : Orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor.

: Orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor. Beca Enseñanza Media : Se espera que sea liberado en los próximos días por un monto aproximado de 795 bolívares.

: Se espera que sea liberado en los próximos días por un monto aproximado de 795 bolívares. Beca Universitaria : Este lunes 10 de noviembre inició la entrega de este bono por 1.248,80 bolívares, equivalente a 5.40 dólares, según el Banco Central de Venezuela (BCV).

: Este lunes 10 de noviembre inició la entrega de este bono por 1.248,80 bolívares, equivalente a 5.40 dólares, según el Banco Central de Venezuela (BCV). Bono Amor Mayor: Se activó este 11 de noviembre para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS. Este grupo recibirá 260,00 bolívares que viene acompañado de una bonificación.

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA RECIBIR LOS BONOS EN VENEZUELA?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando el beneficiario haya recibido el mensaje de confirmación de pago, deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social. A continuación, los pasos para retirar bonos a través de la Plataforma Patria

Iniciar sesión en el Sistema Patria.

Pulsar en “monedero” y luego en “retiro de fondos”.

Seleccionar el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de “continuar” y después en “aceptar”.

