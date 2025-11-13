Durante esta semana de noviembre, el Sistema Patria inició una nueva ronda de pagos de sus programas sociales, que se extenderá hasta el 15 de noviembre. Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a las notificaciones que reciban en su cuenta para verificar si el depósito ya fue acreditado en su Monedero Patria.

Las asignaciones forman parte de los bonos especiales que acompañan el inicio de la temporada decembrina, con el objetivo de brindar apoyo económico a las familias venezolanas y a los sectores más vulnerables. Descubre cuáles son los beneficios disponibles y los montos estimados que podrás recibir.

¿CUÁLES SON LOS BONOS DISPONIBLES?

Entre los pagos que se liberan esta semana destacan dos grandes asignaciones.

Bono Único Familiar y Complementario , que agrupa los programas Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad, con un monto aproximado de 3.330 bolívares.

, que agrupa los programas Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad, con un monto aproximado de 3.330 bolívares. Bono Corresponsabilidad y Formación, destinado a trabajadores de la administración pública con nómina especial, cuyo monto podría superar los 21.000 bolívares.

Foto: AFP

Cabe mencionar que, según informa la plataforma Meridiano, el Sistema Patria mantiene vigentes varios bonos dirigidos a distintos sectores sociales. Entre los más destacados figuran:

100% Amor Mayor, con un pago de 130 bolívares.

Beca Universitaria, con un monto de 1.192,50 bolívares.

Beca de Enseñanza Media, con un valor de 795 bolívares.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

(Foto: Composición GEC)

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Estar registrado correctamente en el Sistema Patria es requisito indispensable para recibir los bonos.

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

(Foto: Composición GEC)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL REGISTRO EN SISTEMA PATRIA?

El registro en el Sistema Patria es indispensable para acceder a los subsidios que otorga el Gobierno. Este trámite se realiza en www.patria.org.ve, donde se debe seleccionar la opción “Usuario/contraseña” y luego “Regístrate” para comenzar.

El sistema pedirá datos básicos como número de cédula, teléfono móvil, sexo y fecha de nacimiento, además de la validación del número telefónico con un código. Posteriormente, se deben ingresar nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica y crear una contraseña segura antes de hacer clic en “Registrar”.

Tras confirmar el registro exitoso e iniciar sesión nuevamente con cédula, código de seguridad y clave, la cuenta en la Plataforma Patria quedará activa.