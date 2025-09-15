Durante 2025, el programa Bonos de la Patria sigue siendo una herramienta esencial para millones de personas en Venezuela que dependen de este respaldo económico ofrecido por el gobierno de Nicolás Maduro. En este contexto, Sistema Patria puso en marcha una nueva ronda de transferencias, que comprenden tanto pagos habituales como bonos especiales, dirigidos a diversos sectores sociales previamente inscritos en la plataforma oficial del país.

Cuáles son los bonos ya entregados en septiembre

Bono Beca Universitaria: 840,60 bolívares para estudiantes universitarios.

Beca Enseñanza Media: 566,50 bolívares para estudiantes de bachillerato.

100% Amor Mayor: 130 bolívares para adultos mayores.

Bono Único Familiar: 2.200 bolívares.

Bonos complementarios: entre 740,40 y 1.480 bolívares.

Cómo cobrar por el Sistema Patria

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

Es trascendental registrase en Sistema Patria para poder acceder a los bonos de septiembre.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.