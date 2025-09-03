Hoy son millones los adultos mayores que acceden a beneficios puntuales por parte del Gobierno Bolivariano a cargo de Nicolás Maduro, siendo el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aquella entidad que mensualmente lleva a cabo el pago de prestación dineraria otorgada en virtud de disposición jurídica. A propósito del abono realizado, resulta importante destacar que cada denominado Pensionado de la Patria, actualmente puede acceder al cobro de subsidio en particular tras cumplimiento de requisitos entre los cuales figura de manera fundamental, la presentación de solicitud bajo la Forma 14-04.

ESTOS SON LOS MÁS DE 10 REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR PARA COBRAR PENSIONES OTORGADAS POR EL IVSS EN VENEZUELA

Como parte de las políticas de diversos estados, los adultos mayores sin duda forman parte del grupo cuya vulnerabilidad genera que se adopten medidas para garantizarles tanto bienestar como seguridad social.

Así precisamente es como lo plantea el Gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro mediante el IVSS que otorga pensiones basadas en los conceptos de vejez, invalidez, sobrevivencia e incapacidad, y para proceder con ello, solicita que se cumpla la presentación de diversa documentación.

Te compartimos a continuación el listado integrado por las más de 10 condiciones que dicha entidad hoy requiere para hacer efectivo el pago de la prestación dineraria entregada en “virtud de una disposición jurídica que tiene como finalidad garantizar al ciudadano bienestar y seguridad social”:

Pensión por sobreviviente

- Dos planillas de la Forma 14-04.

- Copia y original de la cédula de identidad de los involucrados, el asegurado fallecido y solicitante.

- Acta de matrimonio.

- Partida de nacimiento si hay hijos menores de 14 años (Mayores de esta edad si son inválidos y hasta 18 años si cursan estudios regulares, los cuales deben consignar constancia de estudio).

- Presentar la planilla de la Forma 14-08 si el hijo se encuentra incapacitado.

- Acta de defunción.

- Constancia de trabajo bajo la forma 14-100 en caso de que un ciudadano ya pensionado esté fallecido.

Pensión por Invalidez

- Declaración jurada de haber sufrido algún accidente o enfermedad según la Forma 14-123.

- Dos planillas completas según la Forma 14-04.

- Cédula de identidad.

- Evaluación de Incapacidad Residual bajo la Forma 14-08.

- Constancia de trabajo según la forma 14-100.

Diversas pensiones son las que otorga el IVSS en Venezuela, y todas ellas de acuerdo a una serie de requisitos cumplidos previamente.

Pensión por Vejez

- Mínimo 750 cotizaciones.

- Cédula de identidad.

- Dos planillas originales de Solicitud de Prestaciones en Dinero bajo la Forma 14-04.

- Forma 14-100 o alguna constancia de trabajo donde se pueda verificar los últimos 6 años de su vida laboral.

- Si la empresa donde trabajaste ya no figura activa, debes completar la Forma 14-205.

De acuerdo a la información compartida por parte del IVSS oficialmente, cada mes los Pensionados de la Patria debidamente registrados, pueden acceder al cobro de subsidio puntual, y ya sea por vejez, invalidez, incapacidad o sobreviviente, buscando aliviar de manera económica el proceso de jubilación tras largos años aportados.

¿CUÁNDO FUE DEPOSITADA LA PENSIÓN DEL IVSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE Y A CUÁNTO ASCIENDE?

Actualmente, y bajo la gestión de líder chavista, el sector de ciudadanos favorecidos con el abono de dicha subvención económica, accede a retiro cuya importancia radica en lograr garantizar su bienestar y seguridad otorgándoles hasta 130 bolívares sujetos al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Con respecto a esta información, te contamos que según lo precisado por el IVSS mediante redes sociales, el jueves 21 de agosto se hizo efectivo el depósito de prestación dineraria correspondiente al mes de setiembre 2025, y en ese sentido, la entidad de Gobierno Bolivariano invita a la población beneficiaria a hacer uso de la banca electrónica a través de la cual puede gestionar sus pagos de manera rápida, eficiente y segura.

A propósito de abonos dirigidos a los pensionados del IVSS sobre territorio venezolano, también resulta importante destacar que desde Sistema Patria el mismo día empezaron a realizarse los depósitos entorno al pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica” cuyo monto hoy asciende a los 6.700 Bs. equivalentes aproximadamente a los 48,06 dólares indexados, según tasa oficial del BCV.

Si eres adulto mayor, y pasas a beneficiarte con la entrega del popular bono hacia el noveno mes de 2025, descubre que ya figura el abono en tu cuenta recibiendo vía mensaje de texto, y desde el número corto 3532 o 67373, una notificación oficial que confirma abono respectivo.

ESTOS SON LOS CONCEPTOS DE CADA UNA DE LAS PENSIONES OTORGADAS POR EL IVSS VENEZOLANO

Pensión por Sobreviviente

- “Son prestaciones dinerarias causadas por el fallecimiento de una beneficiaria o un beneficiario de pensión de invalidez o vejez en todo caso y por el fallecimiento de una asegurada o un asegurado, siempre que tenga acreditadas no menos de setecientas cincuenta (750) cotizaciones semanales”.

Pensión por Invalidez

- “Son prestaciones dinerarias otorgadas al asegurado por la pérdida de más de dos tercio (2/3) de su capacidad para trabajar a causa de una enfermedad o accidente, en forma presumible permanente o de larga duración”.

Pensión por Vejez

- Subsidio destinado a asegurados luego de que hayan cumplido 60 años de edad si es varón o 55 si es mujer.