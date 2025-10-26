El Sistema Patria tiene bonos y asignaciones especiales programados para los últimos días de octubre de 2025. De acuerdo con su reporte mensual, las entregas se realizarán de manera directa entre el 27 y el 31 de octubre, con depósitos que llegarán a la billetera digital de los beneficiarios.

Las bonificaciones estarán dirigidas a distintos sectores sociales y laborales, incluyendo cultores, funcionarios públicos, jóvenes y trabajadores del Estado. Cada beneficiario recibirá la confirmación del pago mediante mensaje de texto. Descubre qué bonos se pagarán y cómo resolver tus dudas sobre estas entregas.

¿CUÁLES SON LOS BONOS QUE SE ENTREGARÁN EN EL SISTEMA PATRIA ENTRE EL 27 Y EL 31 DE OCTUBRE?

Durante la última semana de octubre se prevé la distribución de varios bonos especiales en la plataforma Patria. Según el reporte mensual, los beneficiarios podrían recibir:

Bono Cultores Populares: tiene un pago estimado superior a 8.000 bolívares.

Bono Cuadrante de Paz: destinado a funcionarios policiales, bomberos y personal de Protección Civil, con un monto cercano a 13.500 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: dirigido a trabajadores del sector público bajo nómina especial, con depósitos desde 22.000 bolívares.

Bono Misión "Robert Serra": asignado a jóvenes vinculados a proyectos de emprendimiento y formación, con un monto aproximado de 990 bolívares.

Gran Misión Chamba Juvenil: tiene un pago estimado de 1.057,50 bolívares.

tiene un pago estimado de 1.057,50 bolívares. Movimiento Social Somos Venezuela: su monto es de 1.057,50 bolívares.

Los montos mencionados son referenciales y no oficiales, por lo que podrían variar de acuerdo con los ajustes que determine el Ejecutivo nacional al momento del pago.

¿CÓMO SE NOTIFICA A LOS BENEFICIARIOS SOBRE LA ENTREGA DE BONOS?

Las personas seleccionadas reciben la confirmación directamente en sus teléfonos móviles, a través de un mensaje de texto enviado por los canales oficiales del Sistema Patria. Estos avisos anuncian la asignación del bono y el monto correspondiente acreditado en la billetera digital.

¿CÓMO COBRAR LOS BONOS?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección "Protección Social" y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú "Monedero" donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción "Retiro de Fondos", selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona "Continuar".

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en "Aceptar" para finalizar el proceso.

¿DE QUÉ MANERA PUEDES UTILIZAR EL DINERO DEL SISTEMA PATRIA?

El saldo disponible en veMonedero puede aprovecharse de distintas formas dentro del sistema. Los beneficiarios tienen la posibilidad de:

Pagar servicios públicos como electricidad, agua o telefonía.

Recargar saldo en líneas móviles de Movistar, Movilnet o Digitel.

Cancelar gasolina subsidiada.

Realizar compras mediante BiopagoBDV.

¿QUÉ CANALES ESTÁN DISPONIBLES PARA RESOLVER DUDAS O CONSULTAS?

Según informa la plataforma 2001 Online, el Sistema Patria ofrece tres mecanismos oficiales de contacto para atender consultas sobre bonos y servicios:

3532, una línea de información general sobre el funcionamiento de la plataforma.

67373, un número destinado a dudas sobre la entrega de bonos, transferencias o pagos de servicios.

Aplicación VeMonedero, que envía notificaciones automáticas con los movimientos y depósitos en la cuenta digital.