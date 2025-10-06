Para recibir los beneficios sociales correspondientes a octubre de 2025, los ciudadanos deben estar correctamente registrados en la plataforma Patria, el sistema oficial del Estado de Venezuela que opera a través del Carnet de la Patria. Con el inicio del mes, miles de familias se mantienen a la espera del pago de diversas ayudas económicas, entre las que destaca el Bono Único Familiar, uno de los subsidios más esperados por los sectores en condición de vulnerabilidad.

Estos son todos los bonos que absorbió el Bono Único Familiar y el monto actualizado para octubre del 2025

El viernes 3 de octubre comenzó la entrega del Bono Único Familiar a través del Sistema Patria, destinado a beneficiarios de distintos programas sociales como Economía Familiar, Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

La información fue difundida a través de las redes sociales oficiales, donde también se indicó que el monto asignado es de 2.700 bolívares, los cuales serán acreditados directamente en el monedero digital de cada usuario.

¿Cómo se entrega el Bono Único Familiar?

La entrega del bono se realizará de forma directa y progresiva a los usuarios que estén debidamente registrados en la plataforma Patria. El proceso de distribución culminará el 8 de octubre.

Los beneficiarios recibirán una notificación por mensaje de texto desde los números 3532 o 67373, informando la asignación del subsidio. Además, contarán con un plazo máximo de 15 días para aceptar el beneficio y transferir los fondos a sus cuentas bancarias.

Cómo cobrar el Bono Único Familiar

Ingresa al portal oficial: www.patria.org.ve

Inicia sesión con tus credenciales.

Dentro de la plataforma, dirígete a la sección “Protección Social” .

. Haz clic en “Monedero” .

. Acepta el subsidio asignado.

Selecciona el monedero de origen , ingresa el monto a transferir y elige el destino de los fondos (cuenta bancaria).

, ingresa el a transferir y elige el de los fondos (cuenta bancaria). Presiona “Aceptar” y luego “Continuar” .

y luego . Espera unos segundos mientras el sistema procesa la solicitud y confirma la operación como exitosa.

Finalmente, verifica que el dinero haya sido acreditado en tu cuenta bancaria.

Qué otros bonos se pagan en octubre