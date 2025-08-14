El Sistema Patria prepara nuevos pagos para la segunda quincena, con asignaciones que beneficiarán desde familias hasta estudiantes y adultos mayores. Entre ellos, el Bono de Corresponsabilidad y Formación sobresale por su alto monto y público objetivo.

A esto se suman otras ayudas económicas que el Gobierno entrega de forma directa y progresiva. A continuación, te contamos cuáles son estos subsidios.

¿QUÉ BONOS ESTÁN PROGRAMADOS PARA LA SEGUNDA QUINCENA?

Para este mes se contempla la entrega de varias asignaciones. El Bono Único Familiar, que ya comenzó a pagarse el 4 de agosto, benefició a más de seis millones de hogares con 1.890 bolívares, equivalentes a cerca de 15 dólares al inicio de su entrega. También se activará el pago de 100% Amor Mayor, que otorga 130 bolívares (alrededor de 1 dólar según el BCV) a adultos mayores que no cobran pensión del IVSS.

A esto se suman las becas dirigidas a estudiantes: una para el nivel universitario y otra para quienes cursan la enseñanza media. Ambas se pagan directamente en el monedero Patria y buscan apoyar a los jóvenes en su formación académica.

Bono Único Familiar. | Foto: composición GEC

¿POR QUÉ EL BONO DE CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN ES EL MÁS ESPERADO?

Este subsidio es uno de los más altos que se otorgan en el mes. Su entrega más reciente comenzó el 12 de agosto y alcanzó un monto de hasta 15.000 bolívares, equivalentes a unos 113 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Está dirigido a trabajadores de ciertos organismos y empresas estatales, lo que hace que no todos los usuarios puedan recibirlo, pero para quienes califican representa un apoyo económico significativo.

¿QUÉ PASA CON EL BONO DE GUERRA ECONÓMICA?

Otro pago clave de la quincena es el Bono de Guerra Económica para empleados públicos activos, que podría depositarse entre el 15 y el 16 de agosto. En este caso, el monto ronda los 120 dólares indexados, lo que lo convierte en una de las asignaciones más altas dentro de la plataforma, según informa la plataforma El Estímulo.

Bono de Guerra Económica.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos: