En este mes de noviembre de 2025, el Sistema Patria continúa distribuyendo sus subsidios mediante veMonedero, lo que permite a miles de hogares en Venezuela afrontar gastos fundamentales como alimentación, servicios, transporte y otros compromisos diarios. Como es habitual, estos depósitos se liberan de manera progresiva y directa, y los usuarios reciben la notificación por mensaje de texto tan pronto como su beneficio ha sido acreditado.

Estos son todos los BONOS que se activarán en las próximas horas y se podrán cobrar vía VeMonedero

Con base en los registros previos y en la frecuencia habitual de acreditaciones, se prevé que el próximo depósito podría activarse en las próximas horas:

Ingreso Contra la Guerra Económica

Pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor: correspondiente al 21 de noviembre, con un monto de 50 dólares indexados, equivalente a aproximadamente 11.700 bolívares.

¿Qué bonos están siendo acreditados en el Monedero Patria?

Los usuarios son notificados de cada depósito mediante un mensaje proveniente del número corto 3532 y a través de la app veMonedero, donde pueden comprobar el ingreso del beneficio.

En cuanto a las asignaciones de este 19 de noviembre, se mantiene en curso la acreditación del bono para el Movimiento Social Somos Venezuela, cuyo valor es de 1.248,80 bolívares.

Gran Misión Chamba Juvenil: 1.232 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela: 1.232 bolívares.

Ingreso contra la Guerra Económica:

Jubilados de la administración pública que no perciben cestaticket: Este grupo recibirá un pago equivalente a 112 dólares indexados, lo que representa unos 26.208 bolívares, según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela.

Pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor: El 21 de noviembre está prevista la acreditación de 50 dólares indexados, monto que equivale a aproximadamente 11.700 bolívares.

¿No te llegan los bonos? Tal vez estás cometiendo alguno de estos errores: soluciónalos AQUÍ

Para asegurar un uso eficiente y seguro del Sistema Patria, es fundamental que los usuarios tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén un solo número telefónico registrado en tu cuenta Patria, ya que es el canal principal de notificación y verificación.

Actualiza tu información personal con regularidad, incluyendo tu dirección de correo electrónico y condición laboral.

No transfieras tu cupo de gasolina subsidiada a otras personas, ya que es un beneficio personal e intransferible.

Responde oportunamente las encuestas relacionadas con servicios públicos, alimentación y distribución de productos CLAP, ya que influyen en los beneficios que podrías recibir.

Utiliza la plataforma para pagar servicios esenciales, como agua, telecomunicaciones y electricidad, de forma rápida y directa.

Cambia tu contraseña de acceso cada 180 días para reforzar la seguridad de tu cuenta y evitar el acceso no autorizado.

Escanea tu Carnet de la Patria con frecuencia, lo cual puede incrementar tus posibilidades de recibir asignaciones de bonos.

Números de asistencia en Plataforma Patria

3532: Este número brinda información general y permite solventar inquietudes sobre el funcionamiento de la plataforma.

67373: Puedes realizar consultas sobre la entrega de los bonos y otros servicios que ofrece Patria.

3777: Sirve para corroborar la asignación mensual del cupo de gasolina y saber la cantidad de litros restantes.