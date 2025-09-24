A través de la plataforma Patria, se están efectuando transferencias a beneficiarios que integran diferentes sectores de la sociedad. Estos bonos son parte de la estrategia oficial para brindar respaldo financiero en medio de las dificultades económicas.

Las acreditaciones estarán disponibles hasta el 27 de septiembre, en un proceso que se realiza progresivamente y con notificación directa a cada usuario. A continuación, te contamos cuáles son estos bonos.

¿CUÁLES SON LOS BONOS DISPONIBLES HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE?

Los pagos habilitados corresponden a tres programas distintos:

Contra la Guerra Económica , dirigido a pensionados del IVSS, con un monto de 7.800 bolívares acreditados desde el 22 de septiembre.

, dirigido a pensionados del IVSS, con un monto de 7.800 bolívares acreditados desde el 22 de septiembre. Misión Robert Serra , enfocado en los jóvenes que participan en proyectos socio-productivos, con un depósito de 832 bolívares liberado el 22 de septiembre.

, enfocado en los jóvenes que participan en proyectos socio-productivos, con un depósito de 832 bolívares liberado el 22 de septiembre. Corresponsabilidad y Formación, asignado a trabajadores activos del sector público, aún pendiente de entrega, con un estimado de 6.120 bolívares.

Foto: EFE

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO?

Los usuarios seleccionados reciben un mensaje de texto desde los números cortos 3532 o 67373, donde se les informa que ya tienen disponible el beneficio. Posteriormente, deben ingresar a la plataforma para aceptar el pago dentro del plazo establecido, según informa la plataforma Meridiano.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Estar registrado correctamente en el Sistema Patria es requisito indispensable para recibir los bonos.

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.