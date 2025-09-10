En pleno 2025, millones de ciudadanos venezolanos continúan recibiendo apoyo económico a través de los llamados Bonos de la Patria, entregados por el gobierno de Nicolás Maduro. Este miércoles, el Sistema Patria activó nuevos depósitos correspondientes a distintos conceptos de ayuda social, incluyendo asignaciones regulares y prestaciones especiales. Estos pagos están dirigidos a distintos grupos de beneficiarios previamente registrados en la plataforma oficial de Venezuela.

Estos son TODOS los bonos que se podrán cobrar hoy en Venezuela, según Sistema Patria

Se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos, ya que la confirmación del depósito llegará mediante un mensaje de texto desde los números cortos 3532 o 67373. Además, los usuarios pueden verificar la acreditación ingresando a la aplicación veMonedero, donde podrán confirmar y aceptar el beneficio asignado a través del Sistema Patria.

Bono Único Familiar : Dirigido a los beneficiarios inscritos en los programas sociales Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad . El monto asignado es de 2.200 bolívares .

: Dirigido a los beneficiarios inscritos en los programas sociales y . El monto asignado es de . Bono por Corresponsabilidad y Formación : Destinado a trabajadores y funcionarios de la Administración Pública. Esta asignación alcanza los 10.000 bolívares .

: Destinado a trabajadores y funcionarios de la Administración Pública. Esta asignación alcanza los . 100% Amor Mayor: Dirigido a adultos mayores registrados en el sistema. El monto otorgado es de 130 bolívares, equivalente al salario mínimo actualmente vigente en Venezuela.

Para recibir efectivamente los recursos asignados, los usuarios deben confirmar la aceptación del bono en un lapso no mayor a 15 días. Si este paso no se realiza dentro del plazo establecido, el monto no será procesado ni transferido a la cuenta bancaria del beneficiario, quedando sin efecto el depósito.

Uno de los inconvenientes más frecuentes al momento de recibir los bonos del Sistema Patria está relacionado con la falta de actualización de los datos en la plataforma. Esta omisión puede generar retrasos o incluso impedir el acceso a los subsidios. Para evitar este tipo de problemas y asegurarte de que los beneficios del Gobierno te lleguen sin contratiempos, te compartimos algunas recomendaciones clave que debes tener en cuenta:

Utiliza un número de celular único: Asegúrate de que tu número telefónico esté afiliado únicamente a tu usuario en la plataforma. Si el mismo número está vinculado a varias cuentas, podrías quedar excluido del sistema de asignación.

Verifica la coincidencia entre Patria y tu banco: Registra el mismo número de teléfono en el Sistema Patria y en la entidad bancaria asociada. Esta coincidencia facilita la validación de datos y el procesamiento de pagos.

Evita transferencias a personas fuera de tu núcleo familiar: No realices envíos de fondos o gasolina subsidiada a terceros que no estén registrados como parte de tu grupo familiar en el sistema. Estas acciones pueden generar alertas que afecten tu elegibilidad para recibir subsidios.

Mantén tus datos actualizados: Revisa y actualiza con frecuencia la información de tu perfil en el Sistema Patria, incluyendo datos personales, laborales y del núcleo familiar. Esto asegura que el sistema te tenga en cuenta en cada nuevo ciclo de asignación.