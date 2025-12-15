En la actualidad, varios países de Sudamérica están implementando medidas para contener la inflación, destacando la entrega de bonos como una herramienta central. En este contexto, Venezuela sobresale por el programa del Gobierno Bolivariano conocido como “Ingreso Contra La Guerra Económica”, que en noviembre de 2025 permitió beneficiar a miles de personas registradas en el Sistema Patria, cumpliendo con los requisitos establecidos para acceder a este apoyo económico.

Este es el MONTO actualizado del Bono Contra la Guerra Económica 2025 de diciembre y enero 2026: esta vez son 120 dólares indexados

El lunes 15 de diciembre inició el desembolso del Ingreso Contra la Guerra Económica dirigido a los empleados del sector público que perciben el cestaticket. Si bien el valor final puede ajustarse según la tasa vigente del BCV, para este grupo se toma como referencia el monto más elevado disponible.

El bono se distribuirá de forma progresiva y directa, notificando a los beneficiarios mediante un mensaje de texto al número corto 3532 y a través de la aplicación veMonedero. Según lo informado por el Sistema Patria y sus plataformas asociadas, la cantidad asignada para este pago es de 32.400,00 bolívares.

Así debes registrarte en Patria para acceder al bono

Para iniciar el proceso, la persona debe ingresar al portal www.patria.org.ve y elegir la opción “Registrarse”. Después, deberá llenar un formulario con datos básicos como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

El siguiente paso consiste en crear un nombre de usuario junto con una contraseña robusta. Posteriormente, será necesario confirmar el número telefónico introduciendo el código que llegará vía mensaje de texto.

Cuando se complete la verificación, el usuario podrá ampliar su perfil incorporando información adicional: dirección de domicilio, detalles de su grupo familiar y, si aplica, los datos bancarios.

En caso de no poseer el Carnet de la Patria, este puede solicitarse durante las jornadas especiales de emisión organizadas por el Gobierno.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

