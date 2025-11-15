El Sistema Patria publicó nuevas indicaciones para reducir los errores que enfrentan los beneficiarios al intentar cobrar sus subsidios mediante VeMonedero. Las fallas recientes y el aumento de usuarios han llevado a reforzar la información dirigida a quienes dependen de esta herramienta digital.

Además, la plataforma recordó los procedimientos básicos para instalar, configurar y usar la aplicación con seguridad. Estos lineamientos buscan que cada operación se realice sin contratiempos y que los bonos puedan retirarse correctamente.

¿CUÁLES SON LAS 4 CLAVES PARA EVITAR ERRORES EN VEMONEDERO?

El sistema resaltó cuatro acciones indispensables que todos los usuarios deben cumplir para que sus operaciones no se vean afectadas:

Evitar que un mismo número telefónico esté registrado en más de una cuenta. Confirmar que el número móvil coincida con el banco vinculado. Hacer transferencias únicamente a miembros del núcleo familiar que ya esté validado. Mantener al día la información del perfil dentro de la plataforma.

¿QUÉ ES EL VEMONEDERO Y CÓMO CONFIGURARLO?

El veMonedero es una app oficial que facilita la recepción, administración y transferencia de los pagos que otorga el Sistema Patria. Fue creada para que pensionados, trabajadores públicos y personas en situación de vulnerabilidad puedan disponer del dinero desde su celular, sin necesidad de esperar procesos manuales o presenciales.

Para empezar a utilizar esta aplicación, debes primero descargarla y luego seguir un proceso de configuración sencillo. Primero, busca veMonedero en la tienda de aplicaciones de tu teléfono, ya sea Google Play o App Store. Es importante verificar que el desarrollador sea JMT ST C.A.

Una vez instalada, deberás abrirla y vincularla con tu cuenta de Patria. Esto se hace escaneando un código QR o ingresando tu usuario y número de cédula, junto con tu contraseña. Finalmente, el sistema te pedirá validar un código de seguridad y crear un PIN para proteger tu cuenta, según informa la plataforma Meridiano.

¿CÓMO SE REALIZA EL RETIRO DE FONDOS EN EL SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Estar registrado correctamente en el Sistema Patria es requisito indispensable para recibir los bonos.

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.