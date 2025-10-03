Con el inicio de octubre, el Gobierno de Venezuela retomará la entrega de bonos a través del Sistema Patria, como parte de sus medidas de apoyo económico. Estas transferencias de dinero están orientadas a beneficiar, principalmente, a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad, en un esfuerzo por aliviar el impacto de la crisis económica y fortalecer la protección social en el país. A continuación, te contamos cómo evitar fallas y demoras al momento de cobrar un subsidio.

¡Evita fallas y demoras! Consejos para que el bono de octubre llegue a tu bolsillo sin problemas vía Sistema Patria

Para acceder a estos beneficios, es indispensable contar con un registro activo en la plataforma oficial del Sistema Patria. Quienes resulten seleccionados recibirán una notificación vía mensaje de texto desde los números cortos 3532 o 67373, confirmando que el bono ha sido depositado.

Asimismo, los usuarios pueden consultar el estado de sus asignaciones y montos disponibles mediante la aplicación veMonedero, una herramienta digital que facilita el seguimiento de los depósitos en tiempo real.

Acceder al dinero de los bonos es un procedimiento rápido y completamente en línea. Tras recibir la notificación, el usuario debe ingresar a su cuenta en Monedero Patria y confirmar la recepción del monto depositado para poder disponer de los fondos.

Bonos que están próximos a activarse

Ingreso contra la Guerra Económica : Dirigido a trabajadores del sector público, jubilados y pensionados afiliados al IVSS, como apoyo ante la situación económica actual.

: Dirigido a trabajadores del sector público, jubilados y pensionados afiliados al IVSS, como apoyo ante la situación económica actual. Bonos Familiar y Complementario Único : Otorgados a familias registradas en programas sociales como Parto Humanizado , Lactancia Materna y 100% Escolaridad , con el objetivo de respaldar el bienestar familiar.

: Otorgados a familias registradas en programas sociales como , y , con el objetivo de respaldar el bienestar familiar. Bonos Chamba Juvenil y Somos Venezuela : Enfocados en jóvenes y participantes activos de las misiones sociales, promoviendo su inclusión productiva y social.

: Enfocados en jóvenes y participantes activos de las misiones sociales, promoviendo su inclusión productiva y social. Apoyos a Cultores Populares y Cuadrantes de Paz: Dirigidos a trabajadores del ámbito cultural y a personal vinculado a la seguridad ciudadana en sus respectivas comunidades.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.