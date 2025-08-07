En Venezuela, el Sistema Patria continúa otorgando diversos subsidios económicos destinados a apoyar a la población. Estos bonos mensuales representan un alivio importante para muchas familias, ya que contribuyen a cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios públicos y recargas telefónicas. No obstante, es fundamental estar alerta, ya que las estafas vinculadas a estos beneficios son cada vez más comunes. Por eso, en esta nota te explicamos cuál es el mensaje oficial que recibirás para confirmar que el subsidio ha sido depositado correctamente.

Los subsidios del Sistema Patria se entregarán de forma gradual y exclusiva a las personas que tengan su registro completo y actualizado en la plataforma. Para evitar caer en rumores o noticias falsas, se recomienda a los beneficiarios informarse únicamente a través de los canales oficiales. Es allí donde se publican datos clave como los montos aprobados, las fechas de pago y los perfiles que califican para recibir estos apoyos económicos.

Las personas que resulten beneficiadas recibirán una notificación en su teléfono móvil desde los números 3532 o 67373. Una vez recibido el aviso, deberán ingresar a su cuenta en la plataforma Patria y realizar la transferencia del subsidio desde el monedero digital hacia su cuenta bancaria personal.

¡Atención usuarios! Si piensas cobrar tu bono en julio es OBLIGATORIO que sepas esta información del Sistema Patria

Al utilizar el Sistema Patria, es importante seguir algunas recomendaciones clave para garantizar una experiencia segura y efectiva:

Horario de uso: La plataforma está disponible de lunes a sábado, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:59 p. m. Los domingos se reservan para labores de mantenimiento técnico.

Seguridad de acceso: Guarda tu usuario y contraseña con cuidado. Compartirlos o descuidarlos puede ponerte en riesgo frente a estafas o actividades fraudulentas.

Escaneo del Carnet de la Patria: Esta acción puede aumentar tus posibilidades de recibir beneficios asignados por el sistema.

Información actualizada: Asegúrate de tener tus datos personales al día, como nombre completo, dirección de residencia y condición laboral.

Cambio de clave: Se recomienda renovar tu contraseña al menos cada 180 días para proteger tus datos personales.

Cómo cobrar por medio de Sistema Patria

Si ya te llegó la notificación del depósito, solo te falta realizar un trámite breve y fácil para disponer del dinero. Aquí te dejamos los pasos necesarios para cobrar tu bono sin complicaciones:

Ingresa al Sistema Patria: Visita el sitio web www.patria.org.ve o utiliza la aplicación móvil oficial.

Inicia sesión en tu cuenta: Introduce tu número de cédula junto con tu contraseña.

Ve a la sección de beneficios sociales: En el menú principal, selecciona “Inicio” y luego haz clic en “Protección Social”.

Acepta el bono asignado: Localiza el bono disponible y presiona el botón para aceptarlo.

Finaliza la operación: Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso y hacer uso del dinero.

Confirma la recepción del monto: Revisa tu teléfono, ya que recibirás un mensaje de texto confirmando que el monto fue acreditado en tu monedero Patria.