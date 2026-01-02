Extranjeros podrán iniciar proceso de nacionalización a través del SAIME: mira AQUÍ todo lo que debes saber

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó sobre la incorporación de una nueva opción en su sistema digital, mediante la cual los ciudadanos extranjeros que han adquirido la nacionalidad pueden tramitar y obtener en línea su constancia de datos de nacionalización en Venezuela.

Esta iniciativa busca agilizar y facilitar los procesos administrativos, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de acceder a su documentación de forma remota, sin tener que acudir presencialmente a las oficinas del organismo. Asimismo, el Saime precisó que el procedimiento es exclusivamente individual. Para realizar la solicitud, los interesados deben cumplir con el siguiente proceso:

Acceder a la página oficial del Saime utilizando el número de cédula de identidad venezolana.

Dirigirse al apartado identificado como “Extranjería” dentro del sistema.

dentro del sistema. Llenar el formulario en línea, especificando el mecanismo mediante el cual se adquirió la nacionalidad.

Realizar el pago del trámite a través de los medios bancarios habilitados en la plataforma.

Tras la verificación de los datos aportados por parte del organismo, el documento electrónico quedará habilitado para su descarga inmediata desde la cuenta personal del solicitante en la plataforma.

Esta novedad forma parte de una transformación más amplia impulsada por el Saime, orientada a modernizar sus procesos mediante herramientas en línea. Dentro de este proceso de digitalización se incluyen otros servicios como la consulta de desplazamientos migratorios y la obtención de documentos que certifican la entrada y permanencia legal en Venezuela.

