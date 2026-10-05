En Venezuela, quienes necesitan adquirir gasolina subsidiada deben estar atentos al último dígito de la placa de su vehículo, ya que este determina la fecha en la que tienen permitido acudir a una estación de servicio autorizada. El abastecimiento se organiza mediante un cronograma establecido para cada periodo, con jornadas específicas para los distintos grupos de conductores. La distribución del beneficio se realiza a través del Sistema Patria, plataforma encargada de gestionar este mecanismo para los propietarios que reúnen las condiciones requeridas. De esta forma, no todos los vehículos pueden acceder al combustible subsidiado cualquier día, sino únicamente cuando les corresponde según su matrícula. Por ello, resulta importante consultar previamente el calendario antes de acudir a una gasolinera. Verificar el turno asignado permite organizar mejor el abastecimiento, evitar desplazamientos innecesarios y tener claro el día en que se puede comprar gasolina bajo esta modalidad.

Cronograma de distribución de gasolina

Lunes 5 de octubre: placas que terminan en 3 y 4

Martes 6 de octubre: placas que terminan en 5 y 6

Miércoles 7 de octubre: placas que terminan en 7 y 8

Jueves 8 de octubre: placas que terminan en 9 y 0

Viernes 9 de octubre: placas que terminan en 1 y 2

Sábado 10 de octubre: placas que terminan en 3 y 4

Domingo 11 de octubre: placas que terminan en 5 y 6

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.