Por Redacción EC

En Venezuela, quienes necesitan adquirir gasolina subsidiada deben estar atentos al último dígito de la placa de su vehículo, ya que este determina la fecha en la que tienen permitido acudir a una estación de servicio autorizada. El abastecimiento se organiza mediante un cronograma establecido para cada periodo, con jornadas específicas para los distintos grupos de conductores. La distribución del beneficio se realiza a través del Sistema Patria, plataforma encargada de gestionar este mecanismo para los propietarios que reúnen las condiciones requeridas. De esta forma, no todos los vehículos pueden acceder al combustible subsidiado cualquier día, sino únicamente cuando les corresponde según su matrícula. Por ello, resulta importante consultar previamente el calendario antes de acudir a una gasolinera. Verificar el turno asignado permite organizar mejor el abastecimiento, evitar desplazamientos innecesarios y tener claro el día en que se puede comprar gasolina bajo esta modalidad.